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Gaziantep FK, Hatayspor Maçına Hazırlanıyor

Gaziantep FK, 13 Nisan'da Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.

Yayın Tarihi: 10.04.2025 19:35
Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 19:35
Gaziantep FK, Hatayspor Maçına Hazırlanıyor

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 13 Nisan Pazar günü sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü.

Antrenman, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı; ardından pas çalışmaları ile devam etti. Çift kale maçın ise geniş alanda yapıldığı bildirildi.

Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarını yarın sürdürecek.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın...

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın...

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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