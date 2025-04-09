Gaziantep FK, Hatayspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Gaziantep FK, Hatayspor Maçının Hazırlıklarını Sürdürüyor

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 13 Nisan Pazar günü sahasında Atakaş Hatayspor ile gerçekleştireceği maçın hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, toplamda 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon çalışmaları ile başlayan antrenman, taktiksel pas çalışmalarının yer aldığı 5’e 2 ile son buldu.

Kırmızı-siyahlı ekip, bu önemli maç için hazırlıklarına yarın devam edecek.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 13 Nisan Pazar günü sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 13 Nisan Pazar günü sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.