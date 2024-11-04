Gaziantep FK, Hatayspor Mücadelesine Hazırlanıyor

Gaziantep FK, Hatayspor Maçı İçin Hazırlıklara Başladı

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 9 Kasım Cumartesi günü karşılaşacağı Hatayspor ile ilgili antrenmanlarına hız kesmeden devam ediyor. Kulübün resmi duyurusuna göre, antrenman teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirildi ve yaklaşık 1 saat 25 dakika sürdü.

Antrenman Detayları

Göztepe maçında sahada olan futbolcular, yenilenme programları kapsamında özel çalışmalar yaparken, diğer oyuncular ısınma hareketleri ve 5'e 2 pas çalışmaları ile antrenmana başladılar. Çalışmalar, dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandı.

Kırmızı siyahlı takım, yarın gerçekleştireceği antrenman ile Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 9 Kasım Cumartesi günü konuk olacağı Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 25 dakika sürdü.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 9 Kasım Cumartesi günü konuk olacağı Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 25 dakika sürdü.