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Gaziantep FK, İstanbulspor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Gaziantep FK, İstanbulspor maçı hazırlıklarına devam ediyor. 9 Ocak'ta Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaşacak.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 15:19
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 15:27
Gaziantep FK, İstanbulspor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Gaziantep FK, İstanbulspor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda 9 Ocak Perşembe günü sahasında karşılaşacağı Uğur Okulları İstanbulspor maçının hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdüğü belirtildi. Antrenman, ısınma ve koordinasyon çalışmaları ile başlayarak, pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenman, geniş alanda yapılan çift kale maçla son buldu.

Kırmızı siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenman ile hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda 9 Ocak Perşembe günü sahasında karşılaşacağı Uğur...

Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda 9 Ocak Perşembe günü sahasında karşılaşacağı Uğur Okulları İstanbulspor maçının hazırlıklarına devam etti. Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, pas çalışmaları ile devam ederken geniş alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda 9 Ocak Perşembe günü sahasında karşılaşacağı Uğur...

Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda 9 Ocak Perşembe günü sahasında karşılaşacağı Uğur Okulları İstanbulspor maçının hazırlıklarına devam etti. Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, pas çalışmaları ile devam ederken geniş alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

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