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Gaziantep FK, İzzet Ali Erdal'ı Kadrosuna Kattı

Gaziantep FK, Hoffenheim'dan defans oyuncusu İzzet Ali Erdal ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 16:05
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 16:25
Gaziantep FK, İzzet Ali Erdal'ı Kadrosuna Kattı

Gaziantep FK'dan Yeni Transfer

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Hoffenheim forması giyen defans oyuncusu İzzet Ali Erdal'ı kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan resmi açıklama ile futbolseverlere duyurulan transfer, takıma önemli bir güç katması bekleniyor.

İmzalar Atıldı

Kulüpten alınan bilgiye göre, Bundesliga temsilcisi Hoffenheim ile anlaşma sağlanarak, İzzet Ali Erdal ile 2,5 yıllık bir sözleşme imzalandı. İmza töreninde, Kulüp Başkanı Memik Yılmaz da hazır bulundu. Törende, İzzet Ali'ye kulübe hoş geldin denilerek, armamız altında başarılar dilendi.

Gaziantep FK, bu transferle defans hattını güçlendirmeyi hedefliyor. İzzet Ali Erdal'ın, gelecek maçlarda takımın en önemli oyuncularından biri olması bekleniyor.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Hoffenheim forması giyen defans oyuncusu İzzet Ali...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Hoffenheim forması giyen defans oyuncusu İzzet Ali Erdal'ı (sağda) kadrosuna kattı. İmza törenine Gaziantep FK Kulüp Başkanı Memik Yılmaz (solda) da katıldı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Hoffenheim forması giyen defans oyuncusu İzzet Ali...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Hoffenheim forması giyen defans oyuncusu İzzet Ali Erdal'ı (sağda) kadrosuna kattı. İmza törenine Gaziantep FK Kulüp Başkanı Memik Yılmaz (solda) da katıldı.

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