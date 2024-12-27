Gaziantep FK, Kasımpaşa Maçına Hazırlıklarına Başladı

Gaziantep FK, Kasımpaşa maçına hazırlanıyor

Trend Fo Süper Lig’in 18. haftasında 5 Ocak Pazar günü Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Gaziantep FK, antrenmanlarına başladı. Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Selçuk İnan yönetimindeki antrenmanın 1 saat 10 dakika sürdüğü belirtildi.

Isınma ve koordinasyon çalışmaları ile başlayan idman, yenilenme koşularıyla son buldu. Bu süreçte, kırmızı-siyahlı ekibin yeni transferi Emmanuel Boateng da takımla birlikte ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Gaziantep FK, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek. Takımın Kasımpaşa ile oynayacağı bu kritik karşılaşma öncesi oyuncuların motivasyonu dikkat çekiyor.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 5 Ocak Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 5 Ocak Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.