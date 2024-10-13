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Gaziantep FK Kayserispor Maçına Hazırlanıyor

Gaziantep FK, Kayserispor ile oynayacağı maçı öncesi yoğun bir tempoda çalışmalara devam ediyor.

Yayın Tarihi: 13.10.2024 18:47
Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 18:49
Gaziantep FK Kayserispor Maçına Hazırlanıyor

Gaziantep FK, Kayserispor Maçının Hazırlıklarına Devam Ediyor

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü Bellona Kayserispor ile karşılaşacak. Takım, bu önemli maç öncesinde antrenmanlarına hızla devam ediyor.

Antrenman Detayları

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, toplamda 1 saat 10 dakika sürdü. Antrenman, ısınma ve top kapma çalışmalarıyla başlayarak, dar alanda yapılan çift kale maç ve dayanıklılık koşularıyla son buldu.

Gelecek Çalışmalar

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği idmanla hazırlıklarına devam etmeyi planlıyor. Gaziantep FK, ligin 9. haftasında alacağı sonuçla sıralamadaki yerini güçlendirmeyi hedefliyor.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü konuk olacağı Bellona...

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü konuk olacağı Bellona Kayserispor maçının hazırlıklarına devam etti. Antrenmanda futbolcu Christopher Lungoyi (mavi yelekli) de yer aldı.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü konuk olacağı Bellona...

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü konuk olacağı Bellona Kayserispor maçının hazırlıklarına devam etti. Antrenmanda futbolcu Christopher Lungoyi (mavi yelekli) de yer aldı.

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