Gaziantep FK, Konyaspor Maçı Hazırlıklarına Hızla Devam Ediyor

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda oynayacağı TÜMOSAN Konyaspor maçı hazırlıklarına hız kesmeden başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenmanın başında teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde ısınma ve koordinasyon çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenman, top kapma çalışmaları ile devam etti ve geniş alanda yapılan çift kale maç ile sona erdi.

Kırmızı siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek. Taraftarlar, takımlarından gelecek ciddi bir mücadele bekliyor.

