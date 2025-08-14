Gaziantep FK, Konyaspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında 17 Ağustos Pazar günü deplasmanda oynayacağı TÜMOSAN Konyaspor maçının Gaziantep etabındaki hazırlıklarını tamamladı.

Antrenman Özeti

Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, hücum organizasyonlarıyla devam etti ve taktik çalışmalarla son buldu.

Yola Çıkış ve Plan

Kırmızı siyahlı ekip, çalışmalarının Gaziantep etabını tamamladı ve yarın öğle saatlerinde kara yolu ile Konya'ya hareket edecek.

