DOLAR
40,8 -0,16%
EURO
47,56 -0,07%
ALTIN
4.378,95 -0,09%
BITCOIN
4.789.994,58 0,45%

Gaziantep FK, Konyaspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Gaziantep FK, 17 Ağustos Pazar günü deplasmanda oynayacağı TÜMOSAN Konyaspor maçının Gaziantep etabındaki hazırlıklarını tamamladı; ekip yarın öğle saatlerinde Konya'ya hareket edecek.

Yayın Tarihi: 14.08.2025 21:01
Güncelleme Tarihi: 14.08.2025 21:05
Gaziantep FK, Konyaspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Gaziantep FK, Konyaspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında 17 Ağustos Pazar günü deplasmanda oynayacağı TÜMOSAN Konyaspor maçının Gaziantep etabındaki hazırlıklarını tamamladı.

Antrenman Özeti

Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, hücum organizasyonlarıyla devam etti ve taktik çalışmalarla son buldu.

Yola Çıkış ve Plan

Kırmızı siyahlı ekip, çalışmalarının Gaziantep etabını tamamladı ve yarın öğle saatlerinde kara yolu ile Konya'ya hareket edecek.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda oynayacağı TÜMOSAN Konyaspor maçı...

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda oynayacağı TÜMOSAN Konyaspor maçı hazırlıklarının Gaziantep etabını tamamladı.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda oynayacağı TÜMOSAN Konyaspor maçı...

İLGİLİ HABERLER

Manisa'da Üçlü Sosyal Destek: Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Halk Mandıra

Okul servis zammı kararı geldi: En düşük 1.750 TL açıklandı

900 Bin TL’lik Destek: TÜBİTAK BİGG 2025 II. Dönem Başvuruları Başladı

İŞKUR'dan TYP ile 230 Geçici Personel Alımı — Başvurular 15-19 Ağustos

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beşiktaş 3-2 St. Patrick's: Solskjaer'den Taktik Değişikliği ve Kritik Değerlendirme
2
Başakşehir - Universitatea Craiova: Konferans Ligi Play-off Eşleşmesi
3
UEFA Avrupa Ligi: Play-off'a Kalan 12 Takım — Panathinaikos, Samsunspor'un Rakibi
4
Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi play-off'ta Panathinaikos ile eşleşti
5
Beşiktaş-St. Patrick's: Kartal Kayra 'Final İçin Yola Devam'
6
Audi Wingfoil Racing Dünya Kupası İstanbul'da başladı
7
Beşiktaş 3-2 St. Patrick's: Stephen Kenny'den maç sonrası değerlendirme

TOKİ'den 21 İlde 102 İş Yeri İçin Açık Artırma — 28 Ağustos'a dikkat

Manisa'da Üçlü Sosyal Destek: Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Halk Mandıra

Sağlık Bakanlığı 18 Bin Personel Alımı: Tarih ve Kontenjanlar

900 Bin TL’lik Destek: TÜBİTAK BİGG 2025 II. Dönem Başvuruları Başladı

MGM'den Sağanak ve Fırtına Uyarısı: Karadeniz'de 6 İlde Yağış, Marmara-Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar

Enpara IBAN Değişikliği Onayı: Eylül'e Kadar İşlem Yapmayanın Parası Geri Dönecek

İŞKUR'dan TYP ile 230 Geçici Personel Alımı — Başvurular 15-19 Ağustos

Okul servis zammı kararı geldi: En düşük 1.750 TL açıklandı

Faaliyetlerini Sonlandırdı — Kullanıcılara "Paranızı Hemen Çekin" Uyarısı

Şanlıurfa'dan Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Desteği!

Meslek Liselerine Sağlanan Devlet Desteği Yüzde 35 Arttı! İşte Yeni Rakamlar

Evlenecek Gençlere Müjde: Trendyol’dan Dev Destek Kampanyası