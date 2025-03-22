Gaziantep FK Konyaspor Maçına Hazırlanıyor

Gaziantep FK, Konyaspor maçı hazırlıklarına devam ediyor. Antrenman detayları ve eksik oyuncular haberimizde.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 19:50
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 19:50
Gaziantep FK Konyaspor Maçına Hazırlanıyor

Gaziantep FK, Konyaspor Maçına Hazırlanıyor

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında konuk olacağı TÜMOSAN Konyaspor maçı hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat 25 dakika sürdü.

Antrenmanın Detayları

Antrenman, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Ardından pas organizasyonları ile devam eden antrenman, geniş alanda yapılan çift kale maçla sona erdi.

Eksik Oyuncular

Harekâtta, milli takımlarında bulunan Deian Sorescu ve Kacper Kozlowski antrenmana katılmadı. Kulüp başkanı Memik Yılmaz ve yönetim kurulu üyesi Erim Arıkan ise antrenmanı yerinde takip etti.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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