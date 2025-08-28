Gaziantep FK, Melih Kabasakal'ı Resmen Renklerine Bağladı
Trendyol Süper Lig ekibi yeni transferini açıkladı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, tecrübeli orta saha oyuncusu Melih Kabasakal ile anlaşma sağladı.
Kulübün açıklamasında, "Başarılı futbolcu Melih Kabasakal'ın transferi konusunda kulübü Eyüpspor ve oyuncu ile anlaşmaya varılmıştır. Melih Kabasakal'a kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Kabasakal, kulüp başkanı Memik Yılmaz'ın da katıldığı imza töreninde kendisini 2+1 yıllığına kırmızı-siyah renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.
