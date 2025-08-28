DOLAR
Gaziantep FK, Melih Kabasakal'ı Resmen Renklerine Bağladı

Gaziantep FK, Eyüpspor'dan orta saha oyuncusu Melih Kabasakal ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı; başkan Memik Yılmaz imza töreninde yer aldı.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 23:47
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 00:17
Trendyol Süper Lig ekibi yeni transferini açıkladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, tecrübeli orta saha oyuncusu Melih Kabasakal ile anlaşma sağladı.

Kulübün açıklamasında, "Başarılı futbolcu Melih Kabasakal'ın transferi konusunda kulübü Eyüpspor ve oyuncu ile anlaşmaya varılmıştır. Melih Kabasakal'a kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kabasakal, kulüp başkanı Memik Yılmaz'ın da katıldığı imza töreninde kendisini 2+1 yıllığına kırmızı-siyah renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

