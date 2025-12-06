Fenerbahçe, Başakşehir’e 7 Maç Sonra Puan Kaybetti

Trendyol Süper Lig 15. haftasında Fenerbahçe ile Başakşehir 1-1 berabere kaldı; Fenerbahçe’nin Başakşehir karşısındaki 7 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Yayın Tarihi: 06.12.2025 22:19
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 22:19
Trendyol Süper Lig 15. hafta: 1-1

Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Fenerbahçe ile Başakşehir arasında oynanan maç 1-1 berabere sonuçlandı.

Bu sonucun ardından RAMS Başakşehir’e karşı Fenerbahçe’nin sahip olduğu 7 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Sarı-lacivertliler, son yıllarda rakibine karşı olan üstünlüğünü ve galibiyet serisini sürdüremedi.

Turuncu-lacivertlilerin 5 Şubat 2022 tarihinde kazandığı mücadelenin ardından Fenerbahçe, 6’sı lig, 1’i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere toplam 7 maçta sahadan galibiyetle ayrılmıştı.

Ayrıca iki takım 7 yıl sonra bir kez daha berabere kaldı. En son 7 Ekim 2018'de golsüz sona eren lig maçının ardından aralarında oynanan 13 karşılaşmada beraberlik yaşanmamıştı.

RAMS BAŞAKŞEHİR’E KARŞI 7 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ BULUNAN FENERBAHÇE’NİN BU SERİSİ SONA ERDİ.

