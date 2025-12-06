Milan Skriniar'dan Başakşehir'e kafa golü — Sezonun 2. golü

Fenerbahçe kaptanı Milan Skriniar, Başakşehir maçında Asensio'nun ortasını kafayla tamamlayarak bu sezonki 2. golünü attı.

Yayın Tarihi: 06.12.2025 22:19
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 22:19
Trendyol Süper Lig 15. hafta: Fenerbahçe - Başakşehir

Fenerbahçe kaptanı Milan Skriniar, Başakşehir karşısında fileleri havalandırarak bu sezonki 2. golünü kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan mücadelede sarı-lacivertlilerin tek golü Skriniar'dan geldi. Slovak defans oyuncusu maçın 63. dakikasında kazanılan köşe vuruşunda Asensio'nun kale önüne ortasını kafayla tamamladı.

Bu sezon 1 maçta kart cezası nedeniyle forma giyemeyen 30 yaşındaki futbolcu, 14 lig maçında 11'inde ilk 11'de başladı ve hepsinde 90 dakika sahada kaldı.

Skriniar, sezonun ilk golünü 23 Ağustos'ta Kadıköy'de oynanan Kocaelispor karşısında kaydetmişti; bugün ise ikinci kez gol sevinci yaşadı.

