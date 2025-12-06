Trendyol Süper Lig: RAMS Başakşehir 1-1 Fenerbahçe
Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında RAMS Başakşehir, sahasında karşılaştığı Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48. dakika: Harit’in sol taraftan pasında ceza sahası içinde topla buluşan Kemen’in sol çaprazdan şutunda kaleci Ederson, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
63. dakika: Asensio’nun sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda altıpas içinde iyi yükselen Skriniar’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak sol alt köşeden ağlara buluştu. 0-1
74. dakika: Harit’in sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta uzak köşede Bertuğ, kafayla topu içeri çevirdi. Altıpas önündeki Fred’in vuruşunda meşin yuvarlak az farkla kalenin üzerinden dışarıya gitti.
76. dakika: Asensio’nun ara pasında topla buluşan En-Nesyri’nin sol taraftan ceza sahası içine girdikten sonra yaptığı vuruşta kaleci Muhammed gole izin vermedi.
81. dakika: Kemen’in sağ taraftan çizgiye indikten sonra yaptığı ortada Bertuğ Yıldırım, kaleci Ederson’u aşan meşin yuvarlağı arka direkte kafa vuruşuyla ağlara gönderdi. 1-1
Stat, hakemler ve kadrolar
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Mehmet Kısal, Hakan Yemişken
RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner (Festy Ebosele dk. 86), Leonardo Duarte, Ousseynou Ba, Christopher Operi, Olivier Kemen, Umut Güneş (Onur Ergün dk. 86), Abbosbek Fayzullayev (Bertuğ Yıldırım, dk. 71) Eldor Shomurodov, Amine Harit, Nuno da Costa (Ivan Brnic dk. 78)
Yedekler: Doğan Alemdar, Berat Özdemir, Miguel Crespo, Hamza Güreler, Ömer Faruk Beyaz, Jakub Kaluzinski
Teknik Direktör: Nuri Şahin
Fenerbahçe: Ederson, Nelson Semedo (Kerem Aktürkoğlu dk. 20), Milan Skriniar, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan (Archie Brown dk. 57), Edson Alvarez, Fred (İsmail Yüksek dk. 78), Oğuz Aydın, Marco Asensio, Anderson Talisca (Dorgeles Nene dk. 57), John Duran (Youssef En Nesyri dk. 57)
Yedekler: Tarık Çetin, Mert Müldür, Rodrigo Becao, Bartuğ Elmaz, Sebastian Szymanski
Teknik Direktör: Domenico Tedesco
Goller: Bertuğ Yıldırım (dk. 81) (RAMS Başakşehir), Milan Skriniar (dk. 63) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Amine Harit, Abbosbek Fayzullayev (RAMS Başakşehir); Edson Alvarez, Levent Mercan, Archie Brown (Fenerbahçe)
TRENDYOL SÜPER LİG'İN 15. HAFTASINDA RAMS BAŞAKŞEHİR, SAHASINDA KARŞILAŞTIĞI FENERBAHÇE İLE 1-1 BERABERE KALDI.