Gaziantep FK'nin Deplasmandaki Galibiyet Hasreti 8 Maça Çıktı

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalan Gaziantep FK, dış sahada oynadığı son 8 karşılaşmadan galibiyetle ayrılamadı.

Ligin ilk haftasında deplasmanda Bodrum FK'yi 1-0 yenme başarısını gösteren Gaziantep ekibi, daha sonra Net Global Sevasspor'a 3-2, Galatasaray'a 3-1, Eyyüpspor'a 3-2, Atakaş Hatayspor'a 3-1, Fenerbahçe'ye 3-1 ve Corendon Alanyaspor'a 3-0 kaybetti; Bellona Kayserispor ile de 2-2 berabere kaldı.

Son olarak, dün Kasımpaşa ile oynanan maçta 2-2 berabere kalan kırmızı-siyahlı ekip, böylelikle ligde dış sahada oynadığı son 8 karşılaşmada galibiyet sevinci yaşayamadı.

Ligde toplamda 22 puan toplayan Gaziantep FK, rakip fileleri 24 kez havalandırırken, kalesinde 26 gole engel olamadı.

Halil Dervişoğlu'ndan Sezona Merhaba

Gaziantep FK'nin sezon başında Galatasaray'dan kiraladığı Halil Dervişoğlu, bu sezon ligde ilk kez gol sevinci yaşadı. Kırmızı-siyahlı formayla 12 karşılaşmada görev alan Dervişoğlu, toplamda 572 dakika sahada mücadele etti. Bu süre zarfında 1 gol ve 1 asistle takıma katkı sağladı.

Cezalı Durumda İki Oyuncu

Kasımpaşa karşılaşması öncesi 3 sarı kartı bulunan Bruno Viana, maçın 1. dakikasında; Christopher Lungoyi ise 45+3. dakikada sarı kart gördü. Her iki oyuncu, toplamda 4 sarı karta ulaşarak cezalı duruma düştü ve 19. haftada 12 Ocak Pazar günü oynanacak Adana Demirspor karşısında forma giyemeyecek.