Gaziantep FK'nın Teknik Direktörü Selçuk İnan, Sivasspor Maçını Değerlendirdi

Gaziantep FK'nın Teknik Direktörü Selçuk İnan'ın Maç Sonrası Açıklamaları

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep FK, deplasmanda Net Global Sivasspor ile karşılaştı ve maç 3-2 sonuçlandı. Mağlubiyetle ayrılan Gaziantep'in teknik direktörü Selçuk İnan, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Üzgün ama Umutlu

İnan, maçı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını ancak takımının potansiyelini gördüğünü ifade etti. "Maçı kaybettik, üzgünüm ama bu takım, bu oyuncular bana çok umut verdi. Onlara inancım tam," dedi.

Transfer Süreci ve Yeni Oyuncular

İnan, transfer döneminde 15 oyuncu ile yollarını ayırdıklarını ve aynı sayıda yeni oyuncu transfer ettiklerini belirtti. "Bir takım oluşturmak ve istediğimiz oyunu sahaya yansıtmak bir süreç. Yeni gelen oyuncuların adaptasyonu kolay olmayacak ancak oyuncularımız bu süreçten en kısa sürede geçecekler," diye ekledi.

Maçın Dinamikleri

Sivasspor'un sahasında kazanmak isteyen bir takım olduğunu vurgulayan İnan, "Maçın hakkı bu değildi. Özellikle ikinci yarıda daha çok isteyen taraf bizdik," dedi. İnan, maçın genel dinamikleri hakkında ise şunları söyledi: "Skoru koruyamadık, kontra atakla öne geçtiler. Oyuncularımızın mücadelelerinden mutluyum, ama kaybettiğimiz için üzgünüm."

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Net Global Sivasspor'a 3-2 yenilen Gaziantep FK'da teknik direktör Selçuk İnan,maç sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Net Global Sivasspor'a 3-2 yenilen Gaziantep FK'da teknik direktör Selçuk İnan,maç sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.