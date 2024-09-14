DOLAR
33,89 0,16%
EURO
37,57 -0,02%
ALTIN
2.813,91 0,08%
BITCOIN
2.021.588,89 0,47%

Gaziantep FK'nın Teknik Direktörü Selçuk İnan, Sivasspor Maçını Değerlendirdi

Selçuk İnan, 3-2 kaybettikleri Sivasspor maçının ardından umut verici açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 14.09.2024 20:10
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 20:29
Gaziantep FK'nın Teknik Direktörü Selçuk İnan, Sivasspor Maçını Değerlendirdi

Gaziantep FK'nın Teknik Direktörü Selçuk İnan'ın Maç Sonrası Açıklamaları

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep FK, deplasmanda Net Global Sivasspor ile karşılaştı ve maç 3-2 sonuçlandı. Mağlubiyetle ayrılan Gaziantep'in teknik direktörü Selçuk İnan, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Üzgün ama Umutlu

İnan, maçı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını ancak takımının potansiyelini gördüğünü ifade etti. "Maçı kaybettik, üzgünüm ama bu takım, bu oyuncular bana çok umut verdi. Onlara inancım tam," dedi.

Transfer Süreci ve Yeni Oyuncular

İnan, transfer döneminde 15 oyuncu ile yollarını ayırdıklarını ve aynı sayıda yeni oyuncu transfer ettiklerini belirtti. "Bir takım oluşturmak ve istediğimiz oyunu sahaya yansıtmak bir süreç. Yeni gelen oyuncuların adaptasyonu kolay olmayacak ancak oyuncularımız bu süreçten en kısa sürede geçecekler," diye ekledi.

Maçın Dinamikleri

Sivasspor'un sahasında kazanmak isteyen bir takım olduğunu vurgulayan İnan, "Maçın hakkı bu değildi. Özellikle ikinci yarıda daha çok isteyen taraf bizdik," dedi. İnan, maçın genel dinamikleri hakkında ise şunları söyledi: "Skoru koruyamadık, kontra atakla öne geçtiler. Oyuncularımızın mücadelelerinden mutluyum, ama kaybettiğimiz için üzgünüm."

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Net Global Sivasspor'a 3-2 yenilen Gaziantep FK'da...

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Net Global Sivasspor'a 3-2 yenilen Gaziantep FK'da teknik direktör Selçuk İnan,maç sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Net Global Sivasspor'a 3-2 yenilen Gaziantep FK'da...

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Net Global Sivasspor'a 3-2 yenilen Gaziantep FK'da teknik direktör Selçuk İnan,maç sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Eylül bitmeden 500.000 TL’nin getirisini duyan koştur koştur o bankaya gidecek! Mevduatlara taze ayar

1999 Sonrası Sigortalılar İçin Kademeli Emeklilik Düzenlemesi Gündemde: 2000-2008 Arası Çalışanlara Yeni Yaş Sınırları

Bursa Büyükşehir Belediyesi KPSS'siz Yüksek Maaş ile 300 Memur Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Detaylar

Garanti Bankası, İş Bankası ve Akbank’tan Eylül Sonuna Kadar 8.000 TL Nakit Kredi Fırsatı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TÜMOSAN Konyaspor, Samsunspor'u Deplasmanda Yendi
2
Samsunspor'dan Konyaspor'a Mağlup: Thomas Reis'ten Açıklamalar
3
Köyceğiz Belediyespor Avrupa Kupası'nda Galibiyet Aldı
4
Gaziantep FK'nın Teknik Direktörü Selçuk İnan, Sivasspor Maçını Değerlendirdi
5
Teksüt Bandırmaspor ve Amed Sportif Maç Analizi
6
Galatasaray'ın Yeni Transferi Sallai'dan Şampiyonluk Hedefi
7
Fenerbahçe Kasımpaşa Maçına Hazır

Eylül bitmeden 500.000 TL’nin getirisini duyan koştur koştur o bankaya gidecek! Mevduatlara taze ayar

Araç Almayı Düşünenler için Eylül Ayına Özel Büyük Fırsat: 12 Ay Vade ile %0 Faizli DOBLO Cargo, %2,99 Faizli Fiorino ve DOBLO Combi

Garanti Bankası, İş Bankası ve Akbank’tan Eylül Sonuna Kadar 8.000 TL Nakit Kredi Fırsatı!

15 Eylül 2024 Pazar günlük burç yorumları! Aşk, para, iş ve sağlık falı

Her 2 ayda bir IBAN’a baktırtacak destek! 12.000 TL ödenecek

Bursa Büyükşehir Belediyesi KPSS'siz Yüksek Maaş ile 300 Memur Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Detaylar

TOKİ fırsatlarının en ucuzu geldi! 9.353 TL ödeyebilecek olana 2+1 3+1 ev müjdesi

Geçtiğimiz sene 11 bin lira ikramiye alan emekliye Ekim şoku! 29 Ekim’i beklemeyin

Emekli olmayı bekleyenleri şoke edecek gelişme! 8- 11 yıl ertelenebilir

Her emekliye 2. maaş kapısı aralanıyor! Yeni sistem geldi o tarihte girenler kazanıyor

2024'ün En Az Yakıt Tüketen Otomobilleri Açıklandı: ;İşte Zirvenin Sahibi

1999 Sonrası Sigortalılar İçin Kademeli Emeklilik Düzenlemesi Gündemde: 2000-2008 Arası Çalışanlara Yeni Yaş Sınırları