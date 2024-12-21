Gaziantep FK'nın Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Hedefi: Çeyrek Final

Gaziantep FK'nın Hedefi Çeyrek Final

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Memik Yılmaz, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki ilk hedeflerinin çeyrek finale kalmak olduğunu duyurdu. Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Kupası B Grubu'nda Fenerbahçe, Kasımpaşa, Göztepe, Uğur Okulları İstanbulspor ve Erzurumspor FK ile mücadele ettiklerini hatırlattı.

Yeni Kadro ve Hırslı Performans

Yeni bir kadro yapısıyla sezonu açtıklarını belirten Yılmaz, takımın yaş ortalamasını düşürdüklerini ifade etti. Lig ve kupa performanslarından memnun olduklarını vurgulayan Yılmaz, “Hırslı bir takıma sahibiz” dedi.

Galibiyet Hedefiyle Oyun

Her maçta galibiyet için mücadele edeceklerini belirten Yılmaz, “Rakiplerimiz güçlü, biz de güçlüyüz. Gruptaki 3 maçın 2’sini evimizde oynayacağız ve bu bizim için büyük bir fırsat. İç sahada ligin en iyi takımlarından biriyiz. Ancak dış saha fark etmez, önceliğimiz yine galibiyet.” ifadelerini kullandı.

Taraftar Desteği Önemli

İç saha maçlarında taraftarın desteğinin kritik olduğuna dikkat çeken Yılmaz, “Taraftarımızdan aldığımız güç büyük. Özellikle iç saha maçlarında onların desteğine ihtiyacımız olacak.” şeklinde konuştu.

Yılmaz, “İlk hedefimiz çeyrek final. Rakiplerimizi yenip gruptan çıkacağımıza inanıyorum çünkü bunu yapacak oyuncu grubuna sahibiz.” diyerek sözlerini noktaladı.