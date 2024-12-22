DOLAR
35,19 0%
EURO
36,73 0%
ALTIN
2.968,28 0%
BITCOIN
3.370.731,12 1,64%

Gaziantep FK, Onvo Antalyaspor'u 2-0 Mağlup Etti: Selçuk İnan'dan Övgü Dolu Açıklamalar

Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, Onvo Antalyaspor galibiyetinin ardından oyuncularını övdü ve önemli bir günde kazanmanın mutluluğunu yaşadı.

Yayın Tarihi: 22.12.2024 16:25
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 16:25
Gaziantep FK, Onvo Antalyaspor'u 2-0 Mağlup Etti: Selçuk İnan'dan Övgü Dolu Açıklamalar

Selçuk İnan: 'Oyuncularım Adına Çok Mutlu ve Gururluyum'

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Gaziantep FK, Onvo Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, oyuncularının gösterdiği mücadeleye dair oldukça olumlu değerlendirmelerde bulundu.

Önemli Bir Gün ve Galibiyet

İnan, Galatasaray’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü olduğunu belirterek, bu anlamlı günde galip gelmiş olmanın kendileri için ayrı bir mutluluk kaynağı olduğunu vurguladı. 'Antalyaspor son birkaç haftadır iyi oynayan ve istediği sonuçları alan bir takım. Özgüveni yüksek, fırsatlar bulan ve önemli oyunculara sahip bir yapıdalar' diyen İnan, kendi takımının bu karşılaşmaya iyi hazırlandığını dile getirdi.

Performans ve İyileştirme Alanları

İnan, oyuncularının maçı kazanmak için gösterdiği azmi ve enerjiyi övdü. 'Uzun süre önde baskı yaptılar ve bu baskının meyvesini aldılar. Ancak final paslarında daha dikkatli olsaydık, sonuç farklı olabilirdi. Oyuncularım adına çok mutlu ve gururluyum çünkü çok iyi mücadele ettiler' şeklinde konuşarak, galibiyeti elde eden takımının performansını değerlendirdi.

İLGİLİ HABERLER

2025'te Maaşlara Yüzde 12 Zam: Ocak Ayında Uygulama Başlayacak

Ziraat Bankası'ndan Yeni Yıl için Kaçırılmayacak Fırsat: 3.000 TL Hediye!

2024'te Güvenlik Alanında Yeni İş Fırsatları: Jandarma ve Sahil Güvenlik Personel Alım İlanı

25 Aralık'ta Öğrencilere 4.000 TL ile 6.000 TL Destek Ödemesi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
MCT NOX Uluslararası Dağ Bisikleti Takımı Tanıtımı Kahramanmaraş’ta Gerçekleşti
2
Yağlı Güreş Merkez Hakem Kurulu Üyeleri Açıklandı
3
Galatasaray, Kayserispor'u İlk Yarıda Geçti: 2-1
4
Nesibe Aydın, Bodrum Basketbol'u Farklı Geçti: 85-48
5
Bursaspor Yörsan, Büyükçekmece'yi Deplasmanda Geçti
6
Göztepe, Çaykur Rizespor'u İlk Yarının Ardından 1-0 Önde Geçti
7
TED Spor Kulübü Türkiye Tenis Ligi'nde Şampiyon Oldu

25 Aralık'ta Öğrencilere 4.000 TL ile 6.000 TL Destek Ödemesi!

Yeni Yılda Her Şişe 25 Kuruş: Depozito Yönetim Sistemi Başlıyor

2025'te Maaşlara Yüzde 12 Zam: Ocak Ayında Uygulama Başlayacak

TOKİ'nin 250 Bin Sosyal Konut Projesi: Dar Gelirli Vatandaşa Umut Oluyor

Yeni Yılda Borçlarınıza Faizsiz Çözüm! Bankalar 75.000 TL Veriliyor

Ziraat Bankası'ndan Yeni Yıl için Kaçırılmayacak Fırsat: 3.000 TL Hediye!

TOKİ'den 90.000 TL'den Başlayan Arsa Satışlarıyla Ev Sahibi Olma Fırsatı!

Emekliye 5 Bin Lira Destek! Maaşa ek verilecek

Evlilik Hayalleri Yüksek Zamlarla Tehdit Altında: Yüzde 870 Zam

Öğrencilere 10.000 TL Eğitim Desteği: Dağıtımlara Başladı

Yeni Yıl Öncesi Ekmeğe Zam! Fırıncılar Açıklama Yaptı

2024'te Güvenlik Alanında Yeni İş Fırsatları: Jandarma ve Sahil Güvenlik Personel Alım İlanı