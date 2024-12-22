Gaziantep FK, Onvo Antalyaspor'u 2-0 Mağlup Etti: Selçuk İnan'dan Övgü Dolu Açıklamalar

Selçuk İnan: 'Oyuncularım Adına Çok Mutlu ve Gururluyum'

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Gaziantep FK, Onvo Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, oyuncularının gösterdiği mücadeleye dair oldukça olumlu değerlendirmelerde bulundu.

Önemli Bir Gün ve Galibiyet

İnan, Galatasaray’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü olduğunu belirterek, bu anlamlı günde galip gelmiş olmanın kendileri için ayrı bir mutluluk kaynağı olduğunu vurguladı. 'Antalyaspor son birkaç haftadır iyi oynayan ve istediği sonuçları alan bir takım. Özgüveni yüksek, fırsatlar bulan ve önemli oyunculara sahip bir yapıdalar' diyen İnan, kendi takımının bu karşılaşmaya iyi hazırlandığını dile getirdi.

Performans ve İyileştirme Alanları

İnan, oyuncularının maçı kazanmak için gösterdiği azmi ve enerjiyi övdü. 'Uzun süre önde baskı yaptılar ve bu baskının meyvesini aldılar. Ancak final paslarında daha dikkatli olsaydık, sonuç farklı olabilirdi. Oyuncularım adına çok mutlu ve gururluyum çünkü çok iyi mücadele ettiler' şeklinde konuşarak, galibiyeti elde eden takımının performansını değerlendirdi.