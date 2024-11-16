Gaziantep FK, RAMS Başakşehir Maçına Hazırlanıyor

Gaziantep FK, RAMS Başakşehir Özlemine Hazırlanıyor

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 23 Kasım Cumartesi günü RAMS Başakşehir ile yapacağı önemli maçın hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

İlk Etap: Isınma ve Koordinasyon

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenman teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirildi ve toplamda 1 saat 25 dakika sürdü. Antrenman, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı.

Pas ve Çift Kale Maç

Isınma çalışmalarının ardından oyuncular, pas etme tekniklerini geliştirmek amacıyla çeşitli çalışmalar yaptı. Antrenman, geniş alanda gerçekleştirilen çift kale maç ile sona erdi.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştirilecek antrenmanla birlikte hazırlıklarını sürdürecek. Takımın gösterdiği performans, taraftarlar arasında heyecan yaratıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 23 Kasım Cumartesi günü sahasında RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 23 Kasım Cumartesi günü sahasında RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.