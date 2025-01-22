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Gaziantep FK, Samsunspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Gaziantep FK, Samsunspor ile yapacağı maçı öncesi antrenmanlarına devam ediyor. Hazırlıklar hız kesmeden sürüyor.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 18:48
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 18:54
Gaziantep FK, Samsunspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Gaziantep FK, Samsunspor Maçına Hazırlık Yapıyor

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında 24 Ocak Cuma günü deplasmanda Reeder Samsunspor ile yapacağı maç için hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor.

Antrenman Detayları

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, toplamda 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, geçiş organizasyonlarıyla devam etti ve geniş alanda gerçekleştirilen çift kale maç ile sona erdi.

Kamp Programı

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak Samsun'a giderek kampa girecek.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında 24 Ocak Cuma günü deplasmanda Reeder Samsunspor...

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında 24 Ocak Cuma günü deplasmanda Reeder Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında 24 Ocak Cuma günü deplasmanda Reeder Samsunspor...

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında 24 Ocak Cuma günü deplasmanda Reeder Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

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