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Gaziantep FK, Selçuk İnan ile Yollarını Ayırdı

Gaziantep FK, teknik direktör Selçuk İnan ile 1,5 sezonun ardından karşılıklı anlaşma ile yollarını ayırdı.

Yayın Tarihi: 10.05.2025 14:21
Güncelleme Tarihi: 10.05.2025 14:21
Gaziantep FK, Selçuk İnan ile Yollarını Ayırdı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, önemli bir değişikliğe giderek teknik direktör Selçuk İnan ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Teşekkürlerimizle Selçuk İnan" başlığıyla İnan'ın kulüpteki 1,5 yıllık görevine son verildiği duyuruldu. Yapılan açıklamada, Selçuk İnan'ın Türk futboluna kazandırdığı önemli anlar vurgulanarak, İnan’ın takımın geleceği için gerekli olan değişikliği düşündüğü ifade edildi.

Açıklamada, "Futbolculuk kariyerinde Türk futboluna unutulmaz anlar yaşatan, hırsı ve karakteriyle örnek olan Selçuk İnan, kulübümüze duyduğu derin bağlılık ve mesleki sorumluluğu gereği takımın geleceği için kan değişikliğinin doğru olacağı görüşünü paylaşmıştır" ifadelerine yer verildi.

Gaziantep FK, Selçuk İnan ve değerli teknik ekibine, kulübe kattıkları değerler ve sahada gösterdikleri liderlik için teşekkür ederek, İnan’a kariyerinde sonsuz başarılar diledi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'de teknik direktör Selçuk İnan (sağda) ile yollar...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'de teknik direktör Selçuk İnan (sağda) ile yollar ayrıldı. Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz (solda), İnan ile kulüp tesislerinde bir araya geldi.

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