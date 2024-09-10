Gaziantep FK, Sivasspor Maçına Hazırlanıyor

Gaziantep FK Maç Hazırlıklarına Devam Ediyor

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Net Global Sivasspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor.

Antrenman Detayları

Kulüp tarafından yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan liderliğinde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 25 dakika sürdü. Isınma ve pas çalışmalarının ardından, dar alanda çift kale maç ile idman sona erdi.

Yeni Transfer Takımla Beraber

Gaziantep FK'nın yeni kazanımı David Okereke, ilk kez antrenmana katıldı. Bu durum, taraftarlar tarafından heyecanla karşılandı.

Yönetimden Destek

Antrenman sırasında, kulüp başkanı Memik Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri Uğur Şireci, Mustafa Kara, İskender Kaplan da yer aldı.

Kırmızı siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla Net Global Sivasspor maçına yönelik hazırlıklarına devam edecek.