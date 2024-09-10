Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Gaziantep FK, Sivasspor Maçına Hazırlanıyor

Gaziantep FK, Sivasspor ile yapacağı maça hazırlıklarını sürdürüyor. Yeni transfer David Okereke de antrenmana katıldı.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 20:49
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 20:49
Gaziantep FK, Sivasspor Maçına Hazırlanıyor

Gaziantep FK Maç Hazırlıklarına Devam Ediyor

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Net Global Sivasspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor.

Antrenman Detayları

Kulüp tarafından yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan liderliğinde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 25 dakika sürdü. Isınma ve pas çalışmalarının ardından, dar alanda çift kale maç ile idman sona erdi.

Yeni Transfer Takımla Beraber

Gaziantep FK'nın yeni kazanımı David Okereke, ilk kez antrenmana katıldı. Bu durum, taraftarlar tarafından heyecanla karşılandı.

Yönetimden Destek

Antrenman sırasında, kulüp başkanı Memik Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri Uğur Şireci, Mustafa Kara, İskender Kaplan da yer aldı.

Kırmızı siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla Net Global Sivasspor maçına yönelik hazırlıklarına devam edecek.

İLGİLİ HABERLER

ABB BUGSAŞ 195 Personel Alımı Yapacak: Tekniker, Teknisyen, Usta ve Pompacı Başvuru Şartları ve Detaylar

A101'de dev indirim! O tarihte giden 149 TL'ye alacak

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi! Kapılar aralandı

11 Eylül 2024 Çarşamba günlük burç yorumları! Aşk, sağlık, para ve iş falı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

Eylül 2024 Evde Bakım Maaşı Yattı mı? Evde Bakım Maaşı Güncel Yatan İller Listesi ve Maaş Sorgulama Ekranı

ŞOK 11-17 Eylül 2024 Aktüel Kataloğu Yayınlandı! Fairy Bulaşık Kapsulü 577 TL'den 299 TL'ye Pınar Süzme Peynir 110 TL'den 70 TL'ye Düştü

Türk Hava Yolları Eylül Ayı için Yüksek Maaş ile Personel Alımı İlanları Yayımlandı: 7 Farklı Pozisyonda Personel Alınacak

ABB BUGSAŞ 195 Personel Alımı Yapacak: Tekniker, Teknisyen, Usta ve Pompacı Başvuru Şartları ve Detaylar

Pegasus'tan 323 TL'ye Uçuran Kampanya Fırsatı! Kampanya Detayları ve Seyahat Tarihleri

A101'de dev indirim! O tarihte giden 149 TL'ye alacak

11 Eylül 2024 Çarşamba günlük burç yorumları! Aşk, sağlık, para ve iş falı

Öğrencilere dev destek! Hesabına bakan her ay 2.000 TL'yi görecek

75.000 TL ödeme çıktı! Başvurana anında veriliyor

Garanti BBVA'dan O Kişilere Özel 8.000 TL Bonus Fırsatı!

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi! Kapılar aralandı

Emekliye 100.000 TL ödeme çıktı! Yüzde 25 ek ödeme de cabası!