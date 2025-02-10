Gaziantep FK, Sivasspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 15 Şubat Cumartesi günü sahasında Net Global Sivasspor ile karşılaşacak. Bu önemli maç öncesinde hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

Kulüpten alınan bilgiye göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetimindeki antrenman yaklaşık 1 saat 25 dakika sürdü. Antrenman, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayarak, hücum organizasyonları ile devam etti. Antrenmanın finali ise dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla yapıldı.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında sahasında oynayacağı Net Global Sivasspor maçının hazırlıklarına devam etti. Antrenmanda, Halil Dervişoğlu (solda) ve Arda Kızıldağ (sağda) da yer aldı.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında sahasında oynayacağı Net Global Sivasspor maçının hazırlıklarına devam etti. Antrenmanda, Halil Dervişoğlu (solda) ve Arda Kızıldağ (sağda) da yer aldı.