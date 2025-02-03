Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan: "Final Paslarında Başarılı Olamadık"

Selçuk İnan'dan Açıklamalar

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray'a 1-0 yenilen Gaziantep FK'nin teknik direktörü Selçuk İnan, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. İnan, takımının final paslarında başarılı olamadığını belirterek, kaybedilen maçı değerlendirdi.

Maç Stratejisi ve Oyun Performansı

İnan, Galatasaray'ın Avrupa Ligi maçından geldiğini ve yorgun olduğunu göz önünde bulundurarak, daha fazla hücum oyuncusu ile sahada oynamaya çalıştıklarını söyledi. Yenik durumdayken gösterdikleri mücadele için oyuncularını tebrik etti. "Baskı yapıp mücadele ettiler, pozisyona girdiler. İstediğimiz sonucu elde edemesek de gelecek adına bu iyi bir şey," dedi.

İlk Yediğimiz Gol ve Takımın Mücadelesi

Maçın başındaki golün kendilerini sarssa da tekrar oyuna döndüklerini belirten İnan, "Pozisyonlara girdik, goller kaçırdık, fazlasıyla korner kullandık," şeklinde konuştu. Final paslarında başarısız oldukları için maçı kaybettiklerinin altını çizerek, şunları ekledi: "Skor alabilmek için elimizde hücum olarak ne varsa doğru şekilde kullanmaya çalıştık."

Takımın Zorlu Süreci ve Hedefleri

Selçuk İnan, sezon başında oldukça zorlandıklarını ifade ederek, takımın finansal zorluklar yaşadığını da vurguladı. "Başkanımız, yöneticilerimiz fazlasıyla mücadele ettiler. Çok emek harcadık ve bir şekilde bu takımı oluşturduk," diyerek iyi oyunculara sahip olduklarını düşündüğünü söyledi. Gelecekte ön alanda seyir zevki yüksek bir takım olma hedefinde olduklarını belirtti.

Sonuç Olarak

İnan, futbolun skor işi olduğunu belirterek, "İyi oynadık ama skor elde edemedik. Final paslarını geliştirdiklerinde daha iyi bir takım olacaklarını açıkladı."