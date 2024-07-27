Gaziantep FK, Teksüt Bandırmaspor'u 3-0 Geçti

Gaziantep FK'nin Hazırlık Maçı Başarısı

Trendyol Süper Lig temsilcisi Gaziantep FK, Teksüt Bandırmaspor ile yaptığı hazırlık maçını 3-0'lık skorla kazanarak yeni sezon için iddiasını güçlendirdi.

Maç Detayları

Karşılaşma, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde gerçekleşti. İlk yarıda iki takım da karşılıklı ataklar geliştirdi, ancak skor tabelası değişmedi ve devreyi 0-0 beraberlikle kapattılar.

İkinci Yarıda Gaziantep FK Fırtınası

İkinci yarıya hızlı başlayan Gaziantep FK, 58. dakikada Furkan Soyalp'ın attığı golle öne geçti. 74. dakikada Ertuğrul Ersoy'un attığı gol sonrası, 86. dakikada rakip takımın kendi kalesine attığı golle farkı 3'e çıkararak maçı rahat bir şekilde kazanmayı başardılar.

Bu galibiyet, Gaziantep FK'nın yeni sezon öncesinde morali yükselten bir sonuç olarak dikkat çekti.