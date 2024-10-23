Gaziantep FK ve Hatayspor'un Kötü Süper Lig Başlangıcı

Gaziantep FK ve Hatayspor'dan En Kötü Süper Lig Başlangıcı

Trendyol Süper Lig 2023-2024 sezonunda, Gaziantep FK, 6 puanla 16. sırada bulunurken, Atakaş Hatayspor ise 3 puanla 18. basamakta yer alıyor. İki güneydoğu temsilcisi, lig tarihinin en kötü sezon başlangıcını yaşıyor.

Gaziantep FK'nın Kötü Performansı

Gaziantep FK, 2024-2025 sezonuna Sipay Bodrum FK'yi 1-0 yenerek başlamış ancak sonraki haftalarda galibiyet almayı unuttu. Kırmızı-siyahlı ekip, Samsunspor'a 1-0, Galatasaray'a 3-1, Net Global Sivasspor ve Eyüpspor'a ise 3-2 mağlup oldu. Trabzonspor ile 0-0 berabere kalan ekip, Beşiktaş ve Bellona Kayserispor ile sırasıyla 1-1 ve 2-2 beraberlikler elde etti.

Hatayspor'un Durumu

Atakaş Hatayspor, ligin ilk haftasında Galatasaray'a 2-1 yenilerek sezona puansız başladı. Ardından Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldıktan sonra Antalyaspor'a 3-2 ve Samsunspor'a 3-0 mağlup oldu. Teknik direktör Özhan Pulat ile yolların ayrılmasının ardından Rıza Çalımbay, takımın başına geçti, ancak bu da kötü gidişatı durduramadı.

Görünen Tablo

Hatayspor da ligin 9. haftasında Net Global Sivasspor’a 3-2 yenilerek son galibiyetini geçen sezonun 38. haftasında almış durumda. Akdeniz ekibi, bu sezon oynadığı 8 maçta 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde ederek sadece 3 puan toplayabildi.

Tarihin En Kötü Başlangıcı

Tüm bu gelişmelerin ışığında, her iki takım da Süper Lig'deki en düşük performanslarından birini sergiliyor. Gaziantep FK'nın son 9 haftalık performansı, önceki sezonların gerisinde kalmış durumda.