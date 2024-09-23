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Gaziantep FK ve Trabzonspor'un Beraberliği

Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, Trabzonspor ile yapılan maçı değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 23:34
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 23:44
Gaziantep FK ve Trabzonspor'un Beraberliği

Gaziantep FK-Trabzonspor Maçının Ardından

Gaziantep FK başkanı Memik Yılmaz, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor ile 0-0 berabere kalan karşılaşmanın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Yılmaz'dan Maç Değerlendirmesi

Maç sonrasında stat çıkışında basın mensuplarına konuşan Yılmaz, takımının yaşadığı mücadeleden dolayı memnun olduğunu dile getirdi. "Güzel bir maç oldu, kazasız belasız geçti. Başta oyuncularımı, teknik heyeti, gazi şehrin seyircilerini ve Trabzonspor camiasını kutluyorum." dedi.

Yeni Bir Başlangıç

Yılmaz, takımın bu sezon için yeni bir başlangıç yaptığını belirterek, "Aslında bu maçla lig bizim için başladı. Geçen sezon 15 oyuncumuzla yollarımızı ayırdık. Artık yeni bir takımımız var. Anadolu kulübü olarak 17 yeni transfer gerçekleştirdik ve takım olma yolunda ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.

Takım Olmanın Önemi

Takım olmanın futboldaki önemine de değinen Yılmaz, "Bu maçla birlikte takım olma yolunda büyük bir adım attık. Oyuncularımızı, teknik heyetimizi ve destekleyen taraftarlarımızı canıgönülden kutluyorum. Tabii ki gönül, 3 puan almak isterdi. Futbolun gerekliliği olarak, yenemiyorsan yenilmeyeceksin. Trabzonspor'u da bu vesileyle tebrik ediyorum." dedi.

Hakemlere Dikkat Çekti

Yılmaz, maçtaki hakem kararları ile ilgili yorum yapmaktan kaçınsa da, "Hakemler de insandır, beşer şaşar. Gelecek maçlarda hak edilenin verileceğine inanıyorum." şeklinde konuştu. Yılmaz, son olarak, şehrin futbolunu temsil etmeye devam edeceklerini vurguladı.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftası Gaziantep FK ile Trabzonspor Gaziantep Büyükşehir Stadında...

Trendyol Süper Lig'in 6. haftası Gaziantep FK ile Trabzonspor Gaziantep Büyükşehir Stadında karşılaştı. Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, maçın ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

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