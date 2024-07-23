Gaziantep FK Yeni Sezon Hazırlıklarına Düzce'de Devam Ediyor

Gaziantep FK'nın Düzce Kampı Başladı

Trendyol Süper Lig'in iddialı takımlarından Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde Düzce'de kamp çalışmalarına start verdi. Takım, önceki dönem Bolu'daki kampını tamamlamasının ardından, Kaynaşlı bölgesindeki Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde bir araya geldi.

İlk Antrenman Detayları

Ekibin akşam saatlerinde tesislere gelmesinin ardından yapılan ter antrenmanı ile kamp süreci başlamış oldu. Takım, sabah saatlerinde ise teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde ısınma, pas, kuvvet ve istasyon çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenmanın sonunda geniş alanda pas çalışmaları yapıldı.

Yeni Transferler Takıma Katıldı

Gaziantep FK'nın bu sezondaki yeni transferleri Kacper Kozlowski ve Cyril Mandouki de ilk antrenmanlarına katılarak takımla birlikte çalışmalara başladılar.

Takım, akşam saatlerinde gerçekleştireceği antrenmanla Düzce kampındaki hazırlıklarına devam edecek.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin yeni sezon hazırlıkları kapsamında Düzce kampı başladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin yeni sezon hazırlıkları kapsamında Düzce kampı başladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin yeni sezon hazırlıkları kapsamında Düzce kampı başladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin yeni sezon hazırlıkları kapsamında Düzce kampı başladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin yeni sezon hazırlıkları kapsamında Düzce kampı başladı.