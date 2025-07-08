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Gaziantep FK, Yeni Sezon Hazırlıklarına Sırbistan'da Devam Ediyor

Gaziantep FK, yeni sezon çalışmalarına Sırbistan'ın Belgrad kentinde hız kesmeden devam ediyor.

Yayın Tarihi: 08.07.2025 18:55
Güncelleme Tarihi: 08.07.2025 18:55
Gaziantep FK, Yeni Sezon Hazırlıklarına Sırbistan'da Devam Ediyor

Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarına Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da hız kesmeden devam ediyor. Trendyol Süper Lig ekiplerinden olan Gaziantep FK, kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenmanlarını Sırbistan Futbol Federasyonu Tesisleri'nde gerçekleştirmekte.

Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, toplamda 1 saat 15 dakika sürdü. Antrenman, ısınma ve koordinasyon çalışmaları ile başlayarak dayanıklılık koşularıyla devam etti ve dar alanda yapılan çift kale maç ile son buldu.

Kırmızı-siyahlı ekip, akşam saatlerinde gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarını Sırbistan'ın başkenti...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarını Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da sürdürdü. Ogün Özçiçek ve Boateng antrenmanda yer aldı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarını Sırbistan'ın başkenti...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarını Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da sürdürdü. Ogün Özçiçek ve Boateng antrenmanda yer aldı.

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