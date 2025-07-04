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Gaziantep FK, Yeni Sezon Hazırlıklarını Belgrad'da Gerçekleştiriyor

Gaziantep FK, yeni sezon çalışmaları kapsamında Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da antrenmanlarına devam ediyor.

Yayın Tarihi: 04.07.2025 14:33
Güncelleme Tarihi: 04.07.2025 14:33
Gaziantep FK, Yeni Sezon Hazırlıklarını Belgrad'da Gerçekleştiriyor

Gaziantep FK, Hazırlıklarını Sırbistan'da Yapıyor

Trendyol Süper Lig'in önemli takımlarından Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıkları için Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da antrenmanlarını sürdürüyor.

Kulüpten gelen açıklamaya göre, antrenman Sırbistan Futbol Federasyonu Tesisleri'nde, teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirildi. 1 saat 20 dakika süren antrenmanda, oyuncuların ısınma ve dayanıklılık koşularıyla başladığı belirtildi.

Antrenmanın bir diğer bölümünde, top kapma çalışmaları gerçekleştirildi ve son olarak dar alanda çift kale maç yapılarak tamamlandı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarını Sırbistan'ın başkenti...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarını Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da sürdürdü.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarını Sırbistan'ın başkenti...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarını Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da sürdürdü.

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