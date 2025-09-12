Gaziantep FK, Yusuf Kabadayı'yı Satın Alma Opsiyonuyla Sezon Sonuna Kadar Kiraladı

Gaziantep FK, 21 yaşındaki Yusuf Kabadayı'yı satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kadrosuna kattı. Oyuncu son olarak Augsburg forması giyiyordu.

Yayın Tarihi: 12.09.2025 18:58
Güncelleme Tarihi: 12.09.2025 19:31
Trendyol Süper Lig ekibi transferini resmen açıkladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, hücum oyuncusu Yusuf Kabadayı'yı satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu.

Kulübün açıklamasında, son olarak Almanya'nın Augsburg takımında forma giyen 21 yaşındaki Yusuf Kabadayı'nın satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kadroya dahil edildiği belirtildi.

Transfer törenine kulüp başkanı Memik Yılmaz katıldı ve Yusuf Kabadayı ile sözleşme imzalandı.

Yusuf Kabadayı'ya kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz.

