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Gaziantep'te Aşırtmalı Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası Başladı

Gaziantep’te Aşırtmalı Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası, 338 sporcunun katılımıyla başladı. Geleneksel sporların önemi vurgulandı.

Yayın Tarihi: 04.08.2024 16:54
Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 17:30
Gaziantep'te Aşırtmalı Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası Başladı

Aşırtmalı Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası Gaziantep'te Başladı

Gaziantep, Aşırtmalı Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından düzenlenen bu önemli etkinlikte, Şahinbey Belediyesi destekleriyle 338 sporcu, minikler, yıldızlar, büyükler ve baş pehlivanlar kategorilerinde yer alıyor.

Şahinbey Belediye Başkanı'ndan Açıklama

Mehmet Tahmazoğlu, geleneksel sporların Gaziantep’te yaşatılmasının önemine dikkat çekerek, "80 bin metre kare alana Şahinbey Geleneksel Sporlar Merkezini açtık ve iki yıldır güreş şampiyonalarına ev sahipliği yapıyoruz," dedi.

Federasyon Başkanının Mesajı

İbrahim Türkiş, dereceye giren sporcuların Astana'daki Dünya Göçebe Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edeceğini ifade etti.

Aşırtmalı Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası, Gaziantep'te başladı. Türkiye Geleneksel Güreşler...

Aşırtmalı Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası, Gaziantep'te başladı. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından Şahinbey Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada çeşitli illerden 338 sporcu katıldı.

Aşırtmalı Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası, Gaziantep'te başladı. Türkiye Geleneksel Güreşler...

Aşırtmalı Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası, Gaziantep'te başladı. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından Şahinbey Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada çeşitli illerden 338 sporcu katıldı.

Aşırtmalı Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası, Gaziantep'te başladı. Türkiye Geleneksel Güreşler...

Aşırtmalı Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası, Gaziantep'te başladı. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından Şahinbey Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada çeşitli illerden 338 sporcu katıldı.

Aşırtmalı Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası, Gaziantep'te başladı. Türkiye Geleneksel Güreşler...

Aşırtmalı Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası, Gaziantep'te başladı. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından Şahinbey Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada çeşitli illerden 338 sporcu katıldı.

Aşırtmalı Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası, Gaziantep'te başladı. Türkiye Geleneksel Güreşler...

Aşırtmalı Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası, Gaziantep'te başladı. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından Şahinbey Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada çeşitli illerden 338 sporcu katıldı.

Aşırtmalı Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası, Gaziantep'te başladı. Türkiye Geleneksel Güreşler...

Aşırtmalı Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası, Gaziantep'te başladı. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından Şahinbey Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada çeşitli illerden 338 sporcu katıldı.

Aşırtmalı Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası, Gaziantep'te başladı. Türkiye Geleneksel Güreşler...

Aşırtmalı Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası, Gaziantep'te başladı. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından Şahinbey Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada çeşitli illerden 338 sporcu katıldı.

Aşırtmalı Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası, Gaziantep'te başladı. Türkiye Geleneksel Güreşler...

Aşırtmalı Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası, Gaziantep'te başladı. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından Şahinbey Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada çeşitli illerden 338 sporcu katıldı.

Aşırtmalı Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası, Gaziantep'te başladı. Türkiye Geleneksel Güreşler...

Aşırtmalı Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası, Gaziantep'te başladı. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından Şahinbey Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada çeşitli illerden 338 sporcu katıldı.

Aşırtmalı Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası, Gaziantep'te başladı. Türkiye Geleneksel Güreşler...

Aşırtmalı Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası, Gaziantep'te başladı. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından Şahinbey Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada çeşitli illerden 338 sporcu katıldı.

Aşırtmalı Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası, Gaziantep'te başladı. Türkiye Geleneksel Güreşler...

Aşırtmalı Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası, Gaziantep'te başladı. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından Şahinbey Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada çeşitli illerden 338 sporcu katıldı.

Aşırtmalı Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası, Gaziantep'te başladı. Türkiye Geleneksel Güreşler...

Aşırtmalı Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası, Gaziantep'te başladı. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından Şahinbey Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada çeşitli illerden 338 sporcu katıldı.

Aşırtmalı Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası, Gaziantep'te başladı. Türkiye Geleneksel Güreşler...

Aşırtmalı Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası, Gaziantep'te başladı. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından Şahinbey Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada çeşitli illerden 338 sporcu katıldı.

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