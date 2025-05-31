Gaziantep'te CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 2. Etabı Heyecanla Başladı

Gaziantep'te CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi Heyecanı

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu bünyesinde düzenlenen CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 2. etabı, Gaziantep'te start aldı. Şahinbey Geleneksel Spor Merkezi'nde bir araya gelen 1,500 güreşçi, yarışmalara katılmak için Gaziantep'e geldi.

Yerel Destek ve Katılım

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yaptığı açıklamada geleneksel sporların desteklenmesinin önemine değindi. Gaziantep'teki etkinliğin, kente büyük katkılar sağladığını belirten Tahmazoğlu, "Şu an 1500 sporcumuz güreşiyor. Geçtiğimiz yıl Gaziantep'ten yaklaşık 150 sporcumuz katıldı, bu bizi çok mutlu etti. Şehrimizde hem yağlı güreşin hem geleneksel güreşin gelişmesi için çalışıyoruz," dedi.

Güreş Federasyonu'ndan Önemli Bilgiler

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş ise, Türkiye genelinde 130 ayrı yerde yağlı güreşlerin düzenlendiğini kaydederek, CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin önemine vurgu yaptı. Bugün başlayan ligin 2. etabında düzeltilmiş yarın finallerde altın kemer sahibini bulacak.

Şampiyon Belli Olacak

CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi, toplamda 7 etap içermektedir ve şampiyonu en son etabın gerçekleştirileceği 7-9 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Tarihi Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde belli olacak.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu bünyesinde gerçekleştirilen CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 2. etabı Gaziantep'te başladı.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu bünyesinde gerçekleştirilen CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 2. etabı Gaziantep'te başladı.