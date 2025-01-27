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Gaziantep'te Kız Futbolcular Milli Takım İçin Yarıştı

TFF'nin projesi kapsamında Gaziantep'te 17 yaş altı kız futbolcular milli takıma katılmak için seçmelere katıldı.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 15:11
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 15:25
Gaziantep'te Kız Futbolcular Milli Takım İçin Yarıştı

Seçmelere Yoğun İlgi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından hayata geçirilen "BtcTurk ile Yeni Nesil Sahada" projesi kapsamında, Gaziantep'te 15 ve 17 Yaş Altı Milli Takım Kızlar Seçmeleri gerçekleştirildi. Bu proje, Türkiye genelinde kız çocuklarına futbol sevgisini aşılamayı ve yetenekli sporcuları milli takıma kazandırmayı hedefliyor.

Gaziantep'te Kız Futbol Seçmeleri

Seçmeler, Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki Batur Stadı'nda yapıldı. Alg Spor, Arif Nihat Asya Spor Kulübü, Çamlıca 1977 SK, Gaziantep Alfa Spor, Gaziantep İdman Yurdu, Gaziantep Özçalışkan Spor, Gazikent Spor Kulübü ve Kilis Ayata 79 gibi kulüplerden yaklaşık 200 sporcu seçmelere katıldı.

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Desteği

A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, yapılan seçmeler hakkında açıklamalarda bulundu. Kıragası, "Bölgedeki depremzede kız çocuklarını güçlendirmek amacıyla buradayız" ifadelerini kullandı. Ayrıca, seçilen kızların 15 yaş altı milli takımın alt yapısını oluşturacağını belirtti.

Futbola İlgi Artıyor

Kıragası, "Bu süreçte ciddi bir havuz oluşmaya başladı" diyerek, önceki seçmelerdeki 40-50 oyuncu katılımının bugüne geldiğimizde 200'e ulaştığını vurguladı. O, "Kızların heyecanı ve tutkusuyla dolu bir gün geçireceğiz" dedi.

Gelecek Adımları

Seçmeler sonrası kız çocukları Riva'da toplanacak ve milli takıma adaptasyon süreci başlayacak. 17 Yaş Altı Kız Milli Takımı Teknik Sorumlusu Nazlı Ceylan Demirbağ, sürecin çok keyifli geçtiğini belirterek, 2009-2012 doğumlu kız çocuklarını değerlendirdiklerini ifade etti.

Kadına Yönelik Destek ve Gelişim

Demirbağ, "Totalde 20 şehirde bu projeyi gerçekleştiriyoruz. Hem kulüplerdeki lisanslı sporcular hem de okullardan gelen sporcuları değerlendiriyoruz" dedi. Bu süreç, genç kızların futbol alanındaki yeteneklerini geliştirmek ve milli takım için potansiyel oyuncular yetiştirmek adına büyük önem taşıyor.

Gaziantep’te yapılan bu seçmeler, kadın futbolunu bir adım öteye taşıma amacında olan önemli bir etkinlik olarak öne çıkıyor.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) "BtcTurk ile Yeni Nesil Sahada" projesi kapsamında...

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) "BtcTurk ile Yeni Nesil Sahada" projesi kapsamında Gaziantep'te 15 ve 17 Yaş Altı Milli Takım Kızlar Seçmeleri yapıldı. Şahinbey ilçesindeki Batur Stadı'nda yapılan seçmelere, Alg Spor, Arif Nihat Asya Spor Kulübü, Çamlıca 1977 SK, Gaziantep Alfa Spor, Gaziantep İdman Yurdu, Gaziantep Özçalışkan Spor, Gazikent Spor Kulübü, Kilis Ayata 79 Spor kulüplerinden yaklaşık 200 sporcu katıldı.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) "BtcTurk ile Yeni Nesil Sahada" projesi kapsamında...

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) "BtcTurk ile Yeni Nesil Sahada" projesi kapsamında Gaziantep'te 15 ve 17 Yaş Altı Milli Takım Kızlar Seçmeleri yapıldı. Şahinbey ilçesindeki Batur Stadı'nda yapılan seçmelere, Alg Spor, Arif Nihat Asya Spor Kulübü, Çamlıca 1977 SK, Gaziantep Alfa Spor, Gaziantep İdman Yurdu, Gaziantep Özçalışkan Spor, Gazikent Spor Kulübü, Kilis Ayata 79 Spor kulüplerinden yaklaşık 200 sporcu katıldı.

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