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Gedson Fernandes: Fenerbahçe Galibiyeti Dönüm Noktamız Olacak

Beşiktaşlı Gedson Fernandes, Fenerbahçe zaferinin önemli bir dönüm noktası olacağına inanıyor ve takımın hedeflerine odaklandığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 17:12
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 17:24
Gedson Fernandes: Fenerbahçe Galibiyeti Dönüm Noktamız Olacak

Gedson Fernandes: Fenerbahçe Galibiyeti Dönüm Noktamız Olacak

Beşiktaş'ın Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes, Fenerbahçe derbisinde elde ettikleri galibiyetin kendileri için dönüm noktası niteliğinde olduğuna inandığını ifade etti. 25 yaşındaki futbolcu, Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde yaptığı açıklamada, Fenerbahçe derbisinin camia ve taraftar için taşıdığı önemi vurguladı.

Fenerbahçe Maçının Önemi

Gedson, "Karşılaşmadan önce Fenerbahçe maçının ne kadar önemli olduğunu biliyorduk. Camia için, taraftar için ne kadar önemli olduğunun bilincindeydik. Ona göre hazırlandık ve maça odaklandık. Fenerbahçe'ye karşı iyi bir zafer kazandık. Taraftarlarımıza da iyi bir hediye oldu" diye konuştu.

Hedefler İçin Odaklanmış Durumdayız

Beşiktaş'ın büyük bir kulüp olduğunu belirten Fernandes, "Beşiktaş'ın futbolcuları da büyük futbolcular. Biz çalışarak bu düşüşten çıkmasını başarabilecek oyuncularız. Zaten şu an onu yapıyoruz. Bu galibiyeti dönüm noktası olarak değerlendiriyoruz" dedi.

Takımın Performansı ve Odaklanma

Gedson, takım olarak sahaya odaklandıklarını vurgulayarak, "Bizim için önemli olan sahada yapılanlar. Dışarıda olanlar farklı işler. Bizim tek düşüncemiz sahada ne yapmak zorunda olduğumuz, maçları kazanmak için nasıl çalışmak zorunda olduğumuz" şeklinde konuştu.

Sezona İyi Başladık

Sezona iyi bir başlangıç yaptıklarını hatırlatan Fernandes, "Bu sene takım iyi bir süreç geçirdi. Bu iyi periyodu daha çok taşımak isterdik. Fakat bir düşüş yaşadık. Bu düşüşün ardından oyuncu grubu olarak bir araya gelerek o iyi periyoda geri dönmenin sinyallerini verdik. Hedeflerimize odaklanmış durumdayız. Fenerbahçe maçında gösterdiğimiz performansı ilerleyen maçlarda da göstereceğimizi düşünüyorum" dedi.

Fernandes, çok iyi çalıştıklarını ve Fenerbahçe maçındaki iyi reaksiyonun devam edeceğine inandığını sözlerine ekledi.

Beşiktaş futbolcusu Gedson Fernandes, Turkuvaz Medya Merkezi'nde düzenlenen 'Turkuvaz Medya Spor...

Beşiktaş futbolcusu Gedson Fernandes, Turkuvaz Medya Merkezi'nde düzenlenen 'Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Beşiktaş futbolcusu Gedson Fernandes, Turkuvaz Medya Merkezi'nde düzenlenen 'Turkuvaz Medya Spor...

Beşiktaş futbolcusu Gedson Fernandes, Turkuvaz Medya Merkezi'nde düzenlenen 'Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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