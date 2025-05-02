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Geleneksel Oyunlar Tırı Deprem Bölgesine Ulaşıyor

Geleneksel Oyunlar Tırı, deprem bölgesindeki çocuklara umut ve eğlence sunmak için yola çıktı.

Yayın Tarihi: 02.05.2025 18:07
Güncelleme Tarihi: 02.05.2025 18:07
Geleneksel Oyunlar Tırı Deprem Bölgesine Ulaşıyor

Geleneksel Oyunlar Tırı Deprem Bölgesine Ulaşıyor

Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, Geleneksel Oyunlar Tırı'nın deprem bölgesindeki illere gönderilmesi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Çocuklarımız bu geleneksel oyunlarla tanıştığında çok keyif alacaklar. Artık ellerinde telefon, tablet, bilgisayar olmadan da eğlenebileceklerini görecekler," dedi.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından organize edilen Geleneksel Oyunlar Tırı, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen illerde çeşitli aktivitelerde bulunmak üzere Ankara'dan yola çıktı. Yüzlerce çocuğun katıldığı geleneksel oyunlar şenliğinde Erdoğan, "Dünya Etnospor Birliği olarak geleneksel sporların yaygınlaşması ve özellikle genç nesillere aktarılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz," şeklinde konuştu.

Geleneksel Oyunların Önemi

Erdoğan, Rusya’da gerçekleştirilen 7. Etnospor Forumu'nda geleneksel sporların geleceğinin tartışıldığını hatırlatarak, bu tırın deprem bölgesinde çocukların ilgisini çektiğini belirtti. "Mesele sadece oyun değil, aynı zamanda bir milletin kimliğini yeniden inşa etme mücadelesidir," dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da, oyunların çocuklar için en güçlü iyileştirici ve teselli aracı olduğunu vurguladı. Yumaklı, "Bu oyunlar çocuklarımıza dayanışmayı, paylaşmayı ve iş birliğini öğretecek. Bu etkinlik, aziz milletimizin tarih boyunca sergilediği dayanışmanın bir örneğidir," ifadelerini kullandı.

Gelecek İçin Çocuklara Yatırım

Abdulhadi Turus, geleneksel oyunların çocukların eğitiminde önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, bu projeyle birlikte çocukların mutlu anlar yaşamasını hedeflediklerini söyledi. "Geleneksel Oyunlar Tırı ile deprem bölgesine bir tır dolusu mutluluk göndereceğiz," diyerek, bu projeye olan inancını dile getirdi.

Geleneksel oyunlar ve sporlar, yalnızca çocuklar için değil, tüm toplum için büyük bir değer taşıyor. Bu tür etkinlikler, çocukların ruhsal ve sosyal gelişimlerine katkı sağlarken, aynı zamanda toplumsal değerlerin de pekişmesini sağlıyor.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunun Geleneksel Oyunlar Tırı, 6 Şubat 2023'teki...

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunun Geleneksel Oyunlar Tırı, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen illerde çeşitli aktivitelerde bulunmak üzere Ankara'dan yolcu edildi.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunun Geleneksel Oyunlar Tırı, 6 Şubat 2023'teki...

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunun Geleneksel Oyunlar Tırı, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen illerde çeşitli aktivitelerde bulunmak üzere Ankara'dan yolcu edildi.

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