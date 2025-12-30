DOLAR
Gelişim Ligi U-19: Talas Belediyespor 0-3 Hatayspor — Mustafa Çınar Baytar Hat-trick

Gelişim Ligi U-19 15. haftasında Talas Belediyespor, Hatayspor'a 0-3 yenildi; Mustafa Çınar Baytar üç gol attı, Muhammed Enes Kaya kırmızı kart gördü.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 11:33
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 11:33
Gelişim Ligi U-19: Talas Belediyespor 0-3 Hatayspor

Gelişim Ligi U-19 Kategorisi 8. Grup’ta ligin 15. haftasında oynanan mücadelede Talas Belediyespor, Kayseri’de konuk ettiği Hatayspor karşısında 0-3 mağlup oldu. Maçın yıldızı Mustafa Çınar Baytar hat-trick yaptı.

Maç Detayı

Stat: Sümer 1 Nolu

Hakemler: Furkan Emre Arslan, Hamza Yıldız, Mustafa Uçkan

Kadrolar

Talas Belediyespor: Atilla Saltı, Ahmet Kutay Turan, Alperen Çalık (İsmail Korkutan dk. 83), Onur Sönmez, Burak Çalış, Mücahit Mert Balcı (Resul Uğuz dk. 79), Muhammed Enes Kaya, Metehan Demirezen (Eren Sezen dk. 83), Erol Öner, Hasan Ali Demir (Süleyman Shidov dk. 67), Hakverdi Servidalı

Hatayspor: Yakup Tuna, Atakan Özenir, Alperen Alaca, Bilal Toğ (Ömer Şamil Hamderi dk. 87), Abdülkadir Ahmed (Mustafa Çınar Baytar dk. 54), Cemil Berk Aksu, Volkan Alkan (İbrahim Efe Sucuoğlu dk. 78), Özkan Kaan Sağıroğlu, Melih Şen, Eser Yoğun, Ahmet Bayam

Önemli Anlar

Goller: Mustafa Çınar Baytar (Dk. 56, dk. 78, dk. 87) (Atakaş Hatayspor)

Kırmızı Kart: Muhammed Enes Kaya (Dk. 70) (Talas Belediyespor)

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

