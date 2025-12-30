Gelişim Ligi U-19: Talas Belediyespor 0-3 Hatayspor — Mustafa Çınar Baytar Hat-trick

Gelişim Ligi U-19: Talas Belediyespor 0-3 Hatayspor
Gelişim Ligi U-19 Kategorisi 8. Grup’ta ligin 15. haftasında oynanan mücadelede Talas Belediyespor, Kayseri’de konuk ettiği Hatayspor karşısında 0-3 mağlup oldu. Maçın yıldızı Mustafa Çınar Baytar hat-trick yaptı.
Maç Detayı
Stat: Sümer 1 Nolu
Hakemler: Furkan Emre Arslan, Hamza Yıldız, Mustafa Uçkan
Kadrolar
Talas Belediyespor: Atilla Saltı, Ahmet Kutay Turan, Alperen Çalık (İsmail Korkutan dk. 83), Onur Sönmez, Burak Çalış, Mücahit Mert Balcı (Resul Uğuz dk. 79), Muhammed Enes Kaya, Metehan Demirezen (Eren Sezen dk. 83), Erol Öner, Hasan Ali Demir (Süleyman Shidov dk. 67), Hakverdi Servidalı
Hatayspor: Yakup Tuna, Atakan Özenir, Alperen Alaca, Bilal Toğ (Ömer Şamil Hamderi dk. 87), Abdülkadir Ahmed (Mustafa Çınar Baytar dk. 54), Cemil Berk Aksu, Volkan Alkan (İbrahim Efe Sucuoğlu dk. 78), Özkan Kaan Sağıroğlu, Melih Şen, Eser Yoğun, Ahmet Bayam
Önemli Anlar
Goller: Mustafa Çınar Baytar (Dk. 56, dk. 78, dk. 87) (Atakaş Hatayspor)
Kırmızı Kart: Muhammed Enes Kaya (Dk. 70) (Talas Belediyespor)
GELİŞİM LİGİ U-19 KATEGORİSİ 8. GRUP’TA LİGİN15. HAFTASINDA OYNANAN KARŞILAŞMADA TALAS BELEDİYESPOR, KAYSERİ’DE KONUK ETTİĞİ ATAKAŞ HATAYSPOR’A’U 3-0 MAĞLUP OLDU.