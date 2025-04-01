Yeni Bir Başlangıç: Genç Curling Milli Takımı Dünya Şampiyonası'na Hazırlanıyor

Karışık Çiftler 21 Yaş Altı Curling Milli Takımı, ilk kez düzenlenecek dünya şampiyonası için hazırlıklarını sürdürüyor. Erzurum Curling Arena'da yoğun bir çalışma programıyla şampiyonaya hazırlanan genç sporcular, 6-11 Mayıs tarihleri arasında Kanada'da gerçekleştirilecek olan organizasyonda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyor.

Hedef Madalya

Milli takım antrenörü Sadık Topaloğlu, AA muhabirine verdiği röportajda, "İlk defa böyle bir organizasyon yapılacak; 21 yaş altına hitap eden bir turnuva düzenlenecek. Biz de yaklaşık 2 ay önce başvuru yaptık ve o zamandan beri çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.

Topaloğlu, haftada 6 gün antrenman yaparak sporcularını en iyi şekilde bu turnuvaya hazırladıklarını belirtti. 32 ülkenin katılım göstereceği turnuvada, 3 galibiyet alan takımların milli takıma seçileceğini ifade etti. Başarılı sonuçlar alacaklarına inandığını vurgulayan Topaloğlu, "Takımımız çok motive ve ilk 3 arasında yer almak için çalışmalarımıza devam ediyoruz." şeklinde konuştu.

Gurur ve Azim Dolu Bir Süreç

Burcu Haşıl ve Muhammet Taha Zenit gibi milli sporcular, bu tarihi organizasyonda yer almanın gururunu taşıyor. Burcu Haşıl, "Takım halinde çok heyecanlıyız ve başarılı olacağımıza inanıyoruz. Bu yüzden 2-3 aydır sıkı çalışıyoruz." dedi.

Muhammet Taha Zenit ise, "Dünyada ilk defa yapılacak bu turnuvaya katılacak ilk sporcular olduğumuz için gururluyuz. Hedefimiz Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmek ve İstiklal Marşı'mızı dinletmek." ifadelerini kullandı.

Genç Curling Milli Takımı'nın hazırlık süreci, hem sporcular hem de antrenörler için büyük bir özveri ve gayretle devam ediyor. 1 ay boyunca sürecek çalışmalar sonucunda, tarih yazmak için sahaya çıkacak olan takım, madalya arayışında kararlı adımlarla ilerliyor.

Karışık Çiftler 21 Yaş Altı Curling Milli Takımı, ilk kez düzenlenecek dünya şampiyonasına hazırlanıyor. Erzurum Curling Arena'da hazırlıklarını sürdüren genç milliler, Kanada'da 6-11 Mayıs'ta ilk kez düzenlenecek Karışık Çiftler 21 Yaş Altı Dünya Curling Şampiyonası'nda başarılı olmak için sıkı şekilde çalışıyor.

Karışık Çiftler 21 Yaş Altı Curling Milli Takımı, ilk kez düzenlenecek dünya şampiyonasına hazırlanıyor. Erzurum Curling Arena'da hazırlıklarını sürdüren genç milliler, Kanada'da 6-11 Mayıs'ta ilk kez düzenlenecek Karışık Çiftler 21 Yaş Altı Dünya Curling Şampiyonası'nda başarılı olmak için sıkı şekilde çalışıyor.