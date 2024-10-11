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Genç Erkek Boks Milli Takımı, Dünya Şampiyonası için Kastamonu'da Hazırlanıyor

Kastamonu'da kamp yapan Genç Erkek Boks Milli Takımı, Dünya Şampiyonası için hazırlıklarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 19:04
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 19:04
Genç Erkek Boks Milli Takımı, Dünya Şampiyonası için Kastamonu'da Hazırlanıyor

Genç Erkek Boks Milli Takımı'nın Hazırlıkları

Genç Erkek Boks Milli Takımı, Dünya Şampiyonası öncesinde Kastamonu'daki kampına devam ediyor. Takım, Karadağ'da 20 Ekim - 5 Kasım tarihleri arasında yapılacak olan şampiyonaya yönelik olarak Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde çalışmalara hız verdi.

Çift İdman ile Yoğun Hazırlık

Ay-yıldızlı ekip, 13 sıklette yarışacak olup günlük olarak iki idman gerçekleştirerek hazırlık sürecini sürdürüyor.

Başantrenör Yavuz Kılıç’ın Açıklamaları

Milli Takım Başantrenörü Yavuz Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hazırlıklarının yoğun bir şekilde devam ettiğini vurguladı. Kılıç, "Nisan ayında gerçekleştirilen Avrupa Şampiyonası'nda bu ekip ile birlikte iki bronz madalya kazanmıştık. Dünya Şampiyonası'nda da altın madalyalarla ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için çalışıyoruz." dedi.

Performans Artışı ve Kamp Süreci

Kılıç, sporcuların performanslarının sürekli arttığını belirterek, "Günden güne antrenmanlarla seviyelerini yükseltiyoruz. İstediğimiz seviyeye gelerek müsabakalarda en iyi performansı göstermek istiyoruz." ifadesini kullandı. Kamp süreci, şampiyonanın başlayacağı 20 Ekim tarihine kadar devam edecek.

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