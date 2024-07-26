Genç Golfçü Ada Narin'den Kuzey İrlanda'da Önemli Başarı

Genç Golfçü Ada Narin'in Başarısı

Milli golfçü Ada Narin, Kuzey İrlanda'da gerçekleştirilen 'Champion Of Champions' turnuvasında gösterdiği üstün performansla dikkatleri üzerine çekti.

Kuzey İrlanda'da Önemli Turnuva

Türkiye Golf Federasyonu'nun bildirdiğine göre, dünyanın önde gelen genç golf organizasyonlarından biri olan 'Champion Of Champions', Kuzey İrlanda'nın Enniskillen kentinde düzenlendi.

Uluslararası Katılım

Etkinliğe 40 ülkeden toplam 250 sporcu katılırken, İrlanda, İngiltere, Kanada, Norveç, Kenya, Portekiz ve Türkiye gibi birçok ülke temsil edildi.

Ada Narin'in Performansı

Ada Narin, bireysel olarak katıldığı bu şampiyonada, üç raundun toplamında +28 puan toplayarak 'Champion Of Champions' World Championship sınıfında üçüncülük ödülünü kazandı.