Genç Halterci Kaan Kahriman'dan Dünya Şampiyonası Başarısı

Genç Milli Halterci Kaan Kahriman'dan İspanya'da Büyük Başarı

Milli sporcu Kaan Kahriman, İspanya'nın Leon şehrinde düzenlenen Gençler Dünya Halter Şampiyonası'nda 67 kiloda kazandığı 1 altın ve 2 gümüş madalya ile dikkatleri üzerine çekti.

Altın Madalya ve Dünya İkinciliği

Kahriman, erkekler 67 kilo kategorisinde koparmada 143 kiloluk derecesi ile altın madalyanın sahibi olurken, silkme disiplininde 169 kiloyu kaldırarak gümüş madalya kazandı. Toplamda 312 kiloya ulaşan genç sporcu, dünya ikinciliği unvanını elde etti.

Federasyon Başkanı'ndan Tebrik Mesajı

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Kaan Kahriman'ı, kulübünü ve milli takım antrenörlerini 3 madalya kazanarak gösterdiği başarıdan ötürü tebrik etti. Bu başarı, Türkiye'nin halter alanındaki global başarısını bir kez daha gözler önüne serdi.

Milli sporcu Kaan Kahriman, İspanya'da düzenlenen Gençler Dünya Halter Şampiyonası'nda 67 kiloda 1 altın, 2 gümüş madalya kazandı.

Milli sporcu Kaan Kahriman, İspanya'da düzenlenen Gençler Dünya Halter Şampiyonası'nda 67 kiloda 1 altın, 2 gümüş madalya kazandı.

Milli sporcu Kaan Kahriman, İspanya'da düzenlenen Gençler Dünya Halter Şampiyonası'nda 67 kiloda 1 altın, 2 gümüş madalya kazandı.

Milli sporcu Kaan Kahriman, İspanya'da düzenlenen Gençler Dünya Halter Şampiyonası'nda 67 kiloda 1 altın, 2 gümüş madalya kazandı.