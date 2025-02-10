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Genç Judocular Saraybosna'da 6 Madalya Kazandı

Türk judocular, Saraybosna'da düzenlenen Gençler Judo Avrupa Kupası'nda 6 madalya kazanarak büyük bir başarı elde etti.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 10:50
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 10:50
Genç Judocular Saraybosna'da 6 Madalya Kazandı

Genç judocular, Gençler Judo Avrupa Kupası'nın Saraybosna ayağında 6 madalya kazanarak dikkatleri üzerine çekti. Türkiye, bu organizasyonda 1 altın, 1 gümüş ve 4 bronz madalya ile toplamda başarısını taçlandırdı.

Tuana Gülenay Zirvede

Sümeyye Kaya, kadınlar 70 kilo finalinde Polonyalı Julia Marczak'ı yenerek podyumun en üst basamağına çıkmayı başardı. Bu zafer, Türk judo tarihine bir başarı daha ekledi.

Diğer Başarılar

Kadınlar 48 kiloda tatamiye çıkan Zilan Ertem, gümüş madalya ile ödüllendirildi. Ayrıca, erkekler 81 kiloda Erman Gürgen, erkekler +100 kiloda Recep Ergin ve kadınlar 63 kiloda Ceyda Vatansever ile Sinem Oruç bronz madalya kazanarak Türkiye'yi gururlandırdılar.

Bu başarılar, Türkiye Judo Federasyonu'nun genç sporculara verdiği desteğin bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

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