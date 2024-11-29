Genç Milli Badminton Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda Çeyrek Finale Veda Etti

Türkiye Genç Milli Badminton Takımı, Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Danimarka ile karşılaştı. Ay-yıldızlı sporcular, İspanya'nın İbiza Adası'nda düzenlenen organizasyonda, çeyrek final mücadelesinde 3-1'lik skorla elendi.

Millilerimiz, 8. Grup'ta mücadele ederek önce İskoçya'yı 4-1, ardından Norveç ve Estonya'yı 5-0'lık net skorlarla mağlup ederek grup lideri olmaya hak kazandı. Bu başarı neticesinde çeyrek finale yükseldiler.

Ancak, Danimarka ile oynanan eleme serisinde 2. Grup lideri olan rakibi karşısında başarılı olamayarak turnuvaya veda ettiler.

Şampiyona kapsamında, yarın bireysel karşılaşmalar başlayacak.

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