Genç Yıldız Utku Berk Ersoy, Yamaç Paraşütü ile Uluslararası Arenaya Hazırlanıyor

Yamaç Paraşütünde Tarih Yazmaya Hazırlanan Genç Sporcu

17 yaşındaki Utku Berk Ersoy, yamaç paraşütü milli takımında uluslararası başarı için çalışıyor. 2023 yılında Denizli'de düzenlenecek Dünya Kupası ve Slovenya'daki Dünya Gençler Şampiyonası'nda madalya kazanmayı hedefliyor.

Yüzmeden Yamaç Paraşütüne Geçiş

Mersin'de yaşayan Utku, 2020 yılında 6 yıl boyunca yaptığı yüzme sporuna son verip, Ahmet Ersoy ismindeki antrenör babası sayesinde yamaç paraşütü yapmaya başladı. Hızlı bir gelişim göstererek ulusal ve bölgesel yarışmalara katılan Utku, büyükler kategorisinde yarıştığı için daha fazla tecrübe kazanma fırsatı buldu.

Uluslararası Organizasyonlar için Hazırlıklar Sürüyor

İlk kez katılacağı uluslararası yarışmalara hazırlık olarak Yenişehir'deki Gelincik Tepesi'nde antrenman yapan Utku, Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THSF) tarafından milli takıma davet edilerek önemli bir başarı elde etti.

Gençlere İlham Verme Hedefi

Utku Berk, "Benim yaşımda çok az sporcu var. Gençlere örnek olup, bu spora yönelmelerini sağlamak istiyorum" diyerek gençlere ilham olmayı amaçladığını belirtti.

Bayrağı Dalgalandırmak İçin Mücadele Edecek

Uluslararası arenada Türkiye'yi temsil etme fırsatı bulacak olan Utku, "Dünya Kupası ve Dünya Şampiyonası'nda madalya kazanarak bayrağımızı dalgalandırmak için var gücümle mücadele edeceğim" dedi.

Utku, yarışmalardan iyi sonuçlar alarak adından söz ettirme niyetiyle hazırlanıyor. Önü açık olan genç sporcu, yamaç paraşütü dünyasında önemli bir yere sahip olmayı hedefliyor.

Yamaç paraşütünde ulusal ve bölgesel yarışlardaki başarısıyla 17 yaşında milli takıma seçilen Utku Berk Ersoy, Dünya Kupası ile Dünya Gençler Şampiyonası'nda madalya kazanarak uluslararası organizasyonlarda kürsüye çıkan en genç Türk sporcu olmak istiyor. Milli paraşütçü Utku, ilk kez katılacağı uluslararası organizasyonlar için antrenmanlarını Mersin'in Yenişehir ilçesindeki Gelincik Tepesi'nde sürdürüyor.

Yamaç paraşütünde ulusal ve bölgesel yarışlardaki başarısıyla 17 yaşında milli takıma seçilen Utku Berk Ersoy, Dünya Kupası ile Dünya Gençler Şampiyonası'nda madalya kazanarak uluslararası organizasyonlarda kürsüye çıkan en genç Türk sporcu olmak istiyor. Milli paraşütçü Utku, ilk kez katılacağı uluslararası organizasyonlar için antrenmanlarını Mersin'in Yenişehir ilçesindeki Gelincik Tepesi'nde sürdürüyor.

Yamaç paraşütünde ulusal ve bölgesel yarışlardaki başarısıyla 17 yaşında milli takıma seçilen Utku Berk Ersoy, Dünya Kupası ile Dünya Gençler Şampiyonası'nda madalya kazanarak uluslararası organizasyonlarda kürsüye çıkan en genç Türk sporcu olmak istiyor. Milli paraşütçü Utku, ilk kez katılacağı uluslararası organizasyonlar için antrenmanlarını Mersin'in Yenişehir ilçesindeki Gelincik Tepesi'nde sürdürüyor.

Yamaç paraşütünde ulusal ve bölgesel yarışlardaki başarısıyla 17 yaşında milli takıma seçilen Utku Berk Ersoy, Dünya Kupası ile Dünya Gençler Şampiyonası'nda madalya kazanarak uluslararası organizasyonlarda kürsüye çıkan en genç Türk sporcu olmak istiyor. Milli paraşütçü Utku, ilk kez katılacağı uluslararası organizasyonlar için antrenmanlarını Mersin'in Yenişehir ilçesindeki Gelincik Tepesi'nde sürdürüyor.

Yamaç paraşütünde ulusal ve bölgesel yarışlardaki başarısıyla 17 yaşında milli takıma seçilen Utku Berk Ersoy, Dünya Kupası ile Dünya Gençler Şampiyonası'nda madalya kazanarak uluslararası organizasyonlarda kürsüye çıkan en genç Türk sporcu olmak istiyor. Milli paraşütçü Utku, ilk kez katılacağı uluslararası organizasyonlar için antrenmanlarını Mersin'in Yenişehir ilçesindeki Gelincik Tepesi'nde sürdürüyor.

Yamaç paraşütünde ulusal ve bölgesel yarışlardaki başarısıyla 17 yaşında milli takıma seçilen Utku Berk Ersoy, Dünya Kupası ile Dünya Gençler Şampiyonası'nda madalya kazanarak uluslararası organizasyonlarda kürsüye çıkan en genç Türk sporcu olmak istiyor. Milli paraşütçü Utku, ilk kez katılacağı uluslararası organizasyonlar için antrenmanlarını Mersin'in Yenişehir ilçesindeki Gelincik Tepesi'nde sürdürüyor.

Yamaç paraşütünde ulusal ve bölgesel yarışlardaki başarısıyla 17 yaşında milli takıma seçilen Utku Berk Ersoy, Dünya Kupası ile Dünya Gençler Şampiyonası'nda madalya kazanarak uluslararası organizasyonlarda kürsüye çıkan en genç Türk sporcu olmak istiyor. Milli paraşütçü Utku, ilk kez katılacağı uluslararası organizasyonlar için antrenmanlarını Mersin'in Yenişehir ilçesindeki Gelincik Tepesi'nde sürdürüyor.

Yamaç paraşütünde ulusal ve bölgesel yarışlardaki başarısıyla 17 yaşında milli takıma seçilen Utku Berk Ersoy, Dünya Kupası ile Dünya Gençler Şampiyonası'nda madalya kazanarak uluslararası organizasyonlarda kürsüye çıkan en genç Türk sporcu olmak istiyor. Milli paraşütçü Utku, ilk kez katılacağı uluslararası organizasyonlar için antrenmanlarını Mersin'in Yenişehir ilçesindeki Gelincik Tepesi'nde sürdürüyor.

Yamaç paraşütünde ulusal ve bölgesel yarışlardaki başarısıyla 17 yaşında milli takıma seçilen Utku Berk Ersoy, Dünya Kupası ile Dünya Gençler Şampiyonası'nda madalya kazanarak uluslararası organizasyonlarda kürsüye çıkan en genç Türk sporcu olmak istiyor. Milli paraşütçü Utku, ilk kez katılacağı uluslararası organizasyonlar için antrenmanlarını Mersin'in Yenişehir ilçesindeki Gelincik Tepesi'nde sürdürüyor.

Yamaç paraşütünde ulusal ve bölgesel yarışlardaki başarısıyla 17 yaşında milli takıma seçilen Utku Berk Ersoy, Dünya Kupası ile Dünya Gençler Şampiyonası'nda madalya kazanarak uluslararası organizasyonlarda kürsüye çıkan en genç Türk sporcu olmak istiyor. Milli paraşütçü Utku, ilk kez katılacağı uluslararası organizasyonlar için antrenmanlarını Mersin'in Yenişehir ilçesindeki Gelincik Tepesi'nde sürdürüyor.

Yamaç paraşütünde ulusal ve bölgesel yarışlardaki başarısıyla 17 yaşında milli takıma seçilen Utku Berk Ersoy, Dünya Kupası ile Dünya Gençler Şampiyonası'nda madalya kazanarak uluslararası organizasyonlarda kürsüye çıkan en genç Türk sporcu olmak istiyor. Milli paraşütçü Utku, ilk kez katılacağı uluslararası organizasyonlar için antrenmanlarını Mersin'in Yenişehir ilçesindeki Gelincik Tepesi'nde sürdürüyor.

Yamaç paraşütünde ulusal ve bölgesel yarışlardaki başarısıyla 17 yaşında milli takıma seçilen Utku Berk Ersoy, Dünya Kupası ile Dünya Gençler Şampiyonası'nda madalya kazanarak uluslararası organizasyonlarda kürsüye çıkan en genç Türk sporcu olmak istiyor. Milli paraşütçü Utku, ilk kez katılacağı uluslararası organizasyonlar için antrenmanlarını Mersin'in Yenişehir ilçesindeki Gelincik Tepesi'nde sürdürüyor.

Yamaç paraşütünde ulusal ve bölgesel yarışlardaki başarısıyla 17 yaşında milli takıma seçilen Utku Berk Ersoy, Dünya Kupası ile Dünya Gençler Şampiyonası'nda madalya kazanarak uluslararası organizasyonlarda kürsüye çıkan en genç Türk sporcu olmak istiyor. Milli paraşütçü Utku, ilk kez katılacağı uluslararası organizasyonlar için antrenmanlarını Mersin'in Yenişehir ilçesindeki Gelincik Tepesi'nde sürdürüyor.

Yamaç paraşütünde ulusal ve bölgesel yarışlardaki başarısıyla 17 yaşında milli takıma seçilen Utku Berk Ersoy, Dünya Kupası ile Dünya Gençler Şampiyonası'nda madalya kazanarak uluslararası organizasyonlarda kürsüye çıkan en genç Türk sporcu olmak istiyor. Milli paraşütçü Utku, ilk kez katılacağı uluslararası organizasyonlar için antrenmanlarını Mersin'in Yenişehir ilçesindeki Gelincik Tepesi'nde sürdürüyor.

Yamaç paraşütünde ulusal ve bölgesel yarışlardaki başarısıyla 17 yaşında milli takıma seçilen Utku Berk Ersoy, Dünya Kupası ile Dünya Gençler Şampiyonası'nda madalya kazanarak uluslararası organizasyonlarda kürsüye çıkan en genç Türk sporcu olmak istiyor. Milli paraşütçü Utku, ilk kez katılacağı uluslararası organizasyonlar için antrenmanlarını Mersin'in Yenişehir ilçesindeki Gelincik Tepesi'nde sürdürüyor.

Yamaç paraşütünde ulusal ve bölgesel yarışlardaki başarısıyla 17 yaşında milli takıma seçilen Utku Berk Ersoy, Dünya Kupası ile Dünya Gençler Şampiyonası'nda madalya kazanarak uluslararası organizasyonlarda kürsüye çıkan en genç Türk sporcu olmak istiyor. Milli paraşütçü Utku, ilk kez katılacağı uluslararası organizasyonlar için antrenmanlarını Mersin'in Yenişehir ilçesindeki Gelincik Tepesi'nde sürdürüyor.

Yamaç paraşütünde ulusal ve bölgesel yarışlardaki başarısıyla 17 yaşında milli takıma seçilen Utku Berk Ersoy, Dünya Kupası ile Dünya Gençler Şampiyonası'nda madalya kazanarak uluslararası organizasyonlarda kürsüye çıkan en genç Türk sporcu olmak istiyor. Milli paraşütçü Utku, ilk kez katılacağı uluslararası organizasyonlar için antrenmanlarını Mersin'in Yenişehir ilçesindeki Gelincik Tepesi'nde sürdürüyor.

Yamaç paraşütünde ulusal ve bölgesel yarışlardaki başarısıyla 17 yaşında milli takıma seçilen Utku Berk Ersoy, Dünya Kupası ile Dünya Gençler Şampiyonası'nda madalya kazanarak uluslararası organizasyonlarda kürsüye çıkan en genç Türk sporcu olmak istiyor. Milli paraşütçü Utku, ilk kez katılacağı uluslararası organizasyonlar için antrenmanlarını Mersin'in Yenişehir ilçesindeki Gelincik Tepesi'nde sürdürüyor.