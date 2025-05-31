Gençler Beyzbol5 Milli Takımı Erciyes'te Kamp Yapıyor

Gençler Beyzbol5 Milli Takımı, Meksika'da düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası hazırlıklarına Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Türk Gençler Beyzbol5 Milli Takımı, Türkiye Ragbi Federasyonu organizasyonunda 23 Mayıs'ta bu kampı başlattı.

Milli sporcular, 1850 metre rakımda yer alan tesislerde, yüksek irtifa koşullarında kondisyon ve dayanıklılık artırma çalışmaları yapıyor. Yoğun antrenman programları sayesinde teknik ve fiziksel performanslarını geliştirmeye odaklanıyorlar.

Kamp süreci ise 2 Haziran Pazartesi günü sona erecek.

Gençler Beyzbol5 Milli Takımı, Meksika'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası öncesi hazırlıklarına Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde devam ediyor.

Gençler Beyzbol5 Milli Takımı, Meksika'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası öncesi hazırlıklarına Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde devam ediyor.