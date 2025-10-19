Gençler Dünya Şampiyonası 2027 hedefi: Meriç Nehri ve Edirne

Federasyon yetkilisinden süreç ve hedef açıklaması

Türkiye Kürek Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Nesim İba, 2027'de yapılacak Gençler Dünya Şampiyonası'nı Edirne'nin ev sahipliğinde Meriç Nehri'nde düzenlemek istediklerini açıkladı.

İba, gazetecilere yaptığı açıklamada şampiyonanın Meriç Nehri'nde gerçekleştirilmesi için görüşmelerin sürdüğünü belirtti ve organizasyona ev sahipliği yapma isteklerini vurguladı.

İba, "Dünya Federasyonunun bize güveni de tam. Bu işi yapabileceğimizden yana hiç şüpheleri yok." dedi.

Federasyon yetkilisi ayrıca, kasım ayının ilk haftası Antalya'da Dünya Deniz Küreği Şampiyonası'nın gerçekleştirileceğini, 15 gün önce de Avrupa Şampiyonası'nın düzenlendiğini hatırlattı.

İba, Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası'nda bir altın madalya kazandığını belirterek, "Kürekle alakalı hem parkurlarımızın, hem de sporcularımızın performansları çok iyi noktalara gelmiş durumda. Dünya Kürek camiası tarafından Türkiye'ye karşı olan ilgi ve alaka çok fazla. Meriç Nehri'ni dünya şampiyonasıyla taçlandırmak istiyoruz. Parkurumuz organizasyona ev sahipliği yapmaya hazır." diye konuştu.

İba, 2027 Dünya Şampiyonası ile Meriç Nehri'ni, Edirne'yi ve Türk küreğini ileriye taşımayı ümit ettiklerini kaydetti.

