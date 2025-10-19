Gençler Dünya Şampiyonası 2027 hedefi: Meriç Nehri ve Edirne

Türkiye Kürek Federasyonu, 2027 Gençler Dünya Şampiyonası'nı Edirne'de Meriç Nehri'nde düzenlemeyi hedefliyor; görüşmeler sürüyor.

Yayın Tarihi: 19.10.2025 15:57
Güncelleme Tarihi: 19.10.2025 15:57
Gençler Dünya Şampiyonası 2027 hedefi: Meriç Nehri ve Edirne

Gençler Dünya Şampiyonası 2027 hedefi: Meriç Nehri ve Edirne

Federasyon yetkilisinden süreç ve hedef açıklaması

Türkiye Kürek Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Nesim İba, 2027'de yapılacak Gençler Dünya Şampiyonası'nı Edirne'nin ev sahipliğinde Meriç Nehri'nde düzenlemek istediklerini açıkladı.

İba, gazetecilere yaptığı açıklamada şampiyonanın Meriç Nehri'nde gerçekleştirilmesi için görüşmelerin sürdüğünü belirtti ve organizasyona ev sahipliği yapma isteklerini vurguladı.

İba, "Dünya Federasyonunun bize güveni de tam. Bu işi yapabileceğimizden yana hiç şüpheleri yok." dedi.

Federasyon yetkilisi ayrıca, kasım ayının ilk haftası Antalya'da Dünya Deniz Küreği Şampiyonası'nın gerçekleştirileceğini, 15 gün önce de Avrupa Şampiyonası'nın düzenlendiğini hatırlattı.

İba, Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası'nda bir altın madalya kazandığını belirterek, "Kürekle alakalı hem parkurlarımızın, hem de sporcularımızın performansları çok iyi noktalara gelmiş durumda. Dünya Kürek camiası tarafından Türkiye'ye karşı olan ilgi ve alaka çok fazla. Meriç Nehri'ni dünya şampiyonasıyla taçlandırmak istiyoruz. Parkurumuz organizasyona ev sahipliği yapmaya hazır." diye konuştu.

İba, 2027 Dünya Şampiyonası ile Meriç Nehri'ni, Edirne'yi ve Türk küreğini ileriye taşımayı ümit ettiklerini kaydetti.

Türkiye Kürek Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Nesim İba, 2027'de düzenlenecek Gençler Dünya...

Türkiye Kürek Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Nesim İba, 2027'de düzenlenecek Gençler Dünya Şampiyonası'nın Meriç Nehri'nde yapılması için görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

İLGİLİ HABERLER

İlk Arabam: ÖTV'siz Yerli Araç Fırsatı Kapıda — Resmî Gazete Bekleniyor

29 Ekim 2025 Kaç Gün Tatil? 28 Ekim Yarım Gün ve Okul Kararı

Aylık 3.333 TL ile Faizsiz, Peşinatsız Araç Finansmanı: Sinpaş'tan Yeni Dönem

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Nesibe Aydın Çanakkale'de 91-74 Kazandı
2
Edirne'de Türkiye Oryantiring Şampiyonası 1. Kademe ve Bayrak Yarışları Sona Erdi
3
Vodafone Sultanlar Ligi: Göztepe, Aydın Büyükşehir'i 3-0 Yendi
4
13. Dünya Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası Alanya'da Sona Erdi
5
Gençler Dünya Şampiyonası 2027 hedefi: Meriç Nehri ve Edirne
6
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket 84-75 Trabzonspor'u Yendi — Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 4. Hafta
7
Spor Tırmanış Büyükler Türkiye Şampiyonası Samsun'da Sona Erdi

İlk Arabam: ÖTV'siz Yerli Araç Fırsatı Kapıda — Resmî Gazete Bekleniyor

Nefes Kredisi ve KOSGEB 2 Milyon TL Desteği: Başvurular 31 Ekim 2025'te Sona Eriyor

7200 Prim Günü ile Erken Emeklilik: Bağ-Kur'da Tarihi Reform

Taşerona Kadro 2025: 100 Bin İşçi ve Emeklilik Reformu Torba Yasa'da

29 Ekim 2025 Kaç Gün Tatil? 28 Ekim Yarım Gün ve Okul Kararı

Türkiye'de 5G İhalesi Tamamlandı: Telefonunuz Hazır mı?

Sigara Fiyatlarına Ekim Zammı: Güncel Marka Marka Fiyatlar

Aylık 3.333 TL ile Faizsiz, Peşinatsız Araç Finansmanı: Sinpaş'tan Yeni Dönem

TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

Orionid Meteor Yağmuru 2025 Türkiye'de: Tarih ve İzleme Rehberi

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)