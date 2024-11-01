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Gençler Flöre Eskrim Dünya Kupası'nda İlk Gün Müsabakaları Tamamlandı

İstanbul'da düzenlenen Gençler Flöre Eskrim Dünya Kupası'nın ilk günü sonuçlandı.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 22:00
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 22:00
Gençler Flöre Eskrim Dünya Kupası'nda İlk Gün Müsabakaları Tamamlandı

Gençler Flöre Eskrim Dünya Kupası İstanbul'da Başladı

İstanbul'da gerçekleştirilen Gençler Flöre Eskrim Dünya Kupası'nın ilk gününde heyecan dolu karşılaşmalar sona erdi. Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) tarafından düzenlenen organizasyon, Başakşehir Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Tesisleri'nde yapıldı.

Genç Erkeklerde Dereceler Dağıtıldı

İlk gün yapılan genç erkekler flöre müsabakalarında Fransız sporcu Antoine Spichiger birinci olurken, İtalyan sporcu Mattia De Cristofaro ikinci sırayı aldı. Rus sporcu Pavel Puzankov ile Singapurlu sporcu Keyan Loo ise üçüncülüğü paylaştı.

Milli Sporcuların Performansı

Müsabakalarda yer alan milli sporculardan Halis Genç 89'uncu, Ada Budak 102'nci, Poyraz Ege İlman 119'uncu, Kıvanç Kırtay 122'nci, Doruk Tosun 149'uncu, Tan Sezer 152'nci, Kağan Ziya Aydın ve Hakkı Rüzgar Elvan 168'inci, Kayhan Sırmacı 171'inci, Arda Barış Demircan 173'üncü, Efe Döndaş 207'nci, Berk Kıran 208'inci, Çağan Çip 210'uncu, Sarp Öztürk ve Ali Eren Girgin 222'inci, Egemen Erdinç 225'inci, Cem Güneş 228'inci, Hikmet Deniz Yıldız ise 229'uncu sırada organizasyonu tamamladı.

Ödül Töreni ve Gelecek Program

Dereceye giren sporcular ile antrenörlerine ödüllerini TEF Başkanı Abdurrahman Karataş ve uluslararası hakem Ilgın Güçlüer Sürekcigil takdim etti. Organizasyon, yarın genç kadınlar flöre karşılaşmalarıyla devam edecek.

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