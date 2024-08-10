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Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası Edirne'de!

Edirne'deki Meriç Nehri'nde 16-18 Ağustos'ta Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası düzenlenecek.

Yayın Tarihi: 10.08.2024 13:35
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 13:35
Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası Edirne'de!

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası, Edirne'de Heyecanla Bekleniyor

16-18 Ağustos tarihleri arasında Edirne'de, Meriç Nehri'nin doğal güzellikleri eşliğinde Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası düzenlenecek.

Önemli Açıklama

TED Edirne Koleji Kürek Kulübü Başkanı Nesim İba, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin olimpik standartlara sahip tek parkurunun Meriç Nehri'nde bulunduğunun altını çizdi.

İba, "Gençler Türkiye Kürek Kupası'nın ardından şimdi de Türkiye Şampiyonası için hazırlıklarımız sürüyor. Edirne, kürek sporunun merkezi olma yolunda önemli adımlar atmakta. Yıllar önce hayal ettiğimiz bu başarı, doğal parkur sayesinde mümkün oldu." dedi.

Yoğun Katılım Beklentisi

"Meriç Nehri'nde düzenleyeceğimiz bu etkinliğe yüksek bir katılım bekliyoruz. Sporcuları, son derece etkileyici olan bu parkurda kürek çekmeye davet ediyoruz," diyerek Edirne'nin bu önemli organizasyona ev sahipliği yapacağının müjdesini verdi.

Uluslararası Organizasyonlar

Ayrıca, Avrupa 23 Yaş Altı Kürek Şampiyonası da önümüzdeki ay burada gerçekleştirilecek. İba, Meriç Nehri'nin sadece kürek sporu değil, aynı zamanda turizm açısından da bir değer taşıdığını vurgulayarak, daha birçok uluslararası organizasyona ev sahipliği yapmayı planladıklarını belirtti.

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