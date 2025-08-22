DOLAR
Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası Meriç Nehri'nde Başladı

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası Meriç Nehri'nde eleme yarışlarıyla başladı; 30 kulüp ve 400'e yakın sporcu 15-17-19 yaş altı kategorilerinde finallere kalmak için yarışıyor.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 09:33
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 09:51
Eleme müsabakalarıyla ilk gün tamamlandı

Türkiye Kürek Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyonun ilk günü, eleme yarışlarıyla Meriç Nehri'nde gerçekleştirildi.

Şampiyonaya 30 kulüpten ve 400'e yakın sporcu katılıyor. Yarışlar, kadın ve erkek klasmanlarında 15 yaş altı, 17 yaş altı ve 19 yaş altı kategorilerinde yapılıyor.

Eleme müsabakalarında başarılı olan sporcular, hafta sonu yapılacak finallerde madalya için kürek çekecek.

Organizasyon, pazar günü yapılacak kupa töreninin ardından sona erecek.

