Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası Meriç Nehri'nde Başladı

Eleme müsabakalarıyla ilk gün tamamlandı

Türkiye Kürek Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyonun ilk günü, eleme yarışlarıyla Meriç Nehri'nde gerçekleştirildi.

Şampiyonaya 30 kulüpten ve 400'e yakın sporcu katılıyor. Yarışlar, kadın ve erkek klasmanlarında 15 yaş altı, 17 yaş altı ve 19 yaş altı kategorilerinde yapılıyor.

Eleme müsabakalarında başarılı olan sporcular, hafta sonu yapılacak finallerde madalya için kürek çekecek.

Organizasyon, pazar günü yapılacak kupa töreninin ardından sona erecek.

