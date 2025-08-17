Gençlerbirliği 0-1 Hesap.com Antalyaspor — Storm ile Antalyaspor 2'de 2

Gençlerbirliği 0-1 Hesap.com Antalyaspor

Trendyol Süper Lig 2. Hafta Özeti

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Hesap.com Antalyaspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup ederek puanını 6'ya çıkardı.

Karşılaşma boyunca her iki ekip de tehlikeli pozisyonlar üretti, ancak maçın tek golü 81. dakikada geldi.

Maçın Kilit Anları

47. dakika: Metehan Mimaroğlu'nun ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Nalepa'nın şutunda, Abdullah Yiğiter açıyı daraltarak gole izin vermedi.

67. dakika: Sol çaprazdan Nalepa'nın uzak mesafeden çektiği sert şutta, top az farkla yandan auta çıktı.

74. dakika: Dzhikiya'nın savunma arkasına gönderdiği uzun topta Van de Streek kaleciyle karşı karşıya kaldı. Hollandalı futbolcunun vuruşunda, kaleci Gökhan ayağıyla topu çıkardı.

78. dakika: Cvancara'nın ceza sahası sağ çaprazından çektiği şutta, kaleci Gökhan bu kez de diziyle golü engelledi.

81. dakika — Gol: Konuk ekip öne geçti. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Storm, Zuzek'ten sıyrıldıktan sonra yerden yaptığı düzgün vuruşta topu ağlara gönderdi: 0-1.

85. dakika: Kornerden dönen topu Hanousek ceza sahasına gönderdi. Müsait pozisyondayken Sinan Osmanoğlu topu kontrol edemeyince Gençlerbirliği beraberlik fırsatını değerlendiremedi.

Maç Sonu: Karşılaşma, Hesap.com Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonuçla Akdeniz ekibi 2'de 2 yaparken, 4 yıl sonra Süper Lig'e yükselen Gençlerbirliği ikinci maçından da mağlubiyetle ayrıldı.